Slovenský priemysel bude podľa analytikov čeliť ekonomickému ochladeniu, nastane aj spomalenie globálneho dopytu

Slovenský priemysel bude postupne v druhej polovici roka čeliť ekonomickému ochladeniu, ktoré prinesie spomalenie globálneho dopytu.

Obmedzenie úverovania

Ako ďalej povedal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, centrálne banky pripúšťajú možnosť ďalšieho utiahnutia monetárnych politík, resp. ochotu držať zvýšené sadzby tak dlho, ako bude treba. Teda pravdepodobne dlhšie, ako teraz čakajú finančné trhy.

To so sebou prináša štandardné obmedzenie úverovania a teda aj širší ekonomický útlm. Tieto opatrenia podľa Kočiša prirodzene znížia ochotu podnikov ďalej investovať.

Stagnujúca nemecká ekonomika

„Jedna z hlavných výziev, ktorá stojí pred naším priemyslom, je stagnujúca nemecká ekonomika,“ poznamenal Kočiš. Ďalší vývoj v nemeckom priemysle, resp. celej ekonomike tak bude mať zásadný dopad na vývoj v celej Európe.

„Aj napriek zložitému makroekonomickému prostrediu ostávame zatiaľ pozitívni a v roku 2024 očakávame celkové oživenie ekonomiky a teda aj priemyslu,“ doplnil Kočiš.

Výhľad priemyslu nie je optimistický

Ako skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mohli stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu.

„Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický, čo potvrdilo aj zhoršenie dôvery v priemysle na prelome jari a leta,“ povedal analytik.

Stabilizácia energetického šoku by však predsa mohla podľa neho smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa v druhej polovici roka mohol už stabilnejšie vyhrabať z červených čísel, aj za pomoci nízkej porovnávacej základne. V medziročnom porovnaní by mohol čísla priemyslu vylepšovať i bázicky efekt v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový tretí blok JE Mochovce.

Kľúčový je najmä automobilový priemysel

V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa Koršňáka naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli ostať aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu.

Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky.

„Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli naopak pozitívne prejavovať od jesene tohto roka,“ doplnil Koršňák.