Slovensko baterkáreň nevyhnutne potrebuje, podľa Križanského je 30 až 40 percent hodnoty elektromobilu práve v batérii

Vznik gigafabriky na výrobu batérií v Šuranoch je pre slovenský automobilový priemysel vynikajúca správa. Ako ďalej uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský, 30 až 40 % dnešnej hodnoty elektromobilu je totiž práve v batérii a ak by sa nevyrábali na Slovensku, odchádzala by podstatná časť pridanej hodnoty vozidla do iných krajín.

Tisíce nových pracovných miest

Podľa prepočtov SEVA budú pritom naše automobilky potrebovať v roku 2035 ročnú výrobnú kapacitu dvoch takýchto gigafabrík.

„Dobrá správa je to aj z pohľadu pracovných príležitostí, ale, samozrejme, si to vyžaduje aj poctivú prácu slovenských škôl, keďže v mnohých prípadoch ide o špecializované pozície batériových chemikov, materiálových či IT inžinierov,“ doplnil Križanský. Podľa prvotných informácií by investícia so sebou mohla priniesť asi 1 500 nových pracovných miest.

Slovensko by sa podľa Križanského malo aktívne zapojiť do programu Európskej batériovej akadémie, ktorá je spoločnou iniciatívou na úrovni celej Európskej únie zameranou na prípravu nových ľudských zdrojov v batériovom priemysle.

Nový závod v Šuranoch

Vláda minulý týždeň podpísala Memorandum o porozumení so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB), na základe ktorého by v Šuranoch mal vzniknúť nový závod na výrobu batérií do elektromobilov. Stáť bude na ploche 65 hektárov, jeho výrobná kapacita bude v prvej fáze 20 GWh, s budúcim potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh.

Začiatok výroby investor predpokladá v roku 2026. GIB je spoločným podnikom slovenského InoBat a čínskeho Gotion High-Tech. Ten je jedným z TOP 3 globálnych batériových konglomerátov a exkluzívnym dodávateľom pre Volkswagen mimo Číny.