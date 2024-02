Rezort hospodárstva naďalej prijíma opatrenia k zlepšeniu podnikateľského prostredia, aktuálne pripravuje zmeny vyhlášky o puncovníctve

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v prijímaní opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Aktuálne pripravuje zmeny vyhlášky o puncovníctve a skúšaní drahých kovov.

Tie by mali znížiť finančnú záťaž podnikateľov, konkrétne obchodníkov s drahými kovmi. Rezort avizuje úpravu limitov pre strieborné, zlaté a platinové tovary s veľmi nízkou hodnotou. Do medzirezortného pripomienkového konania by sa vyhláška mohla dostať v marci alebo v apríli tohto roku.

„Predmetné zásahy vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe. Týmto návrhom chce ministerstvo hospodárstva pokračovať v snahách zlepšiť podmienky pre podnikateľské prostredie na Slovensku,” približuje rezort v predbežnej informácii k vyhláške.

Zmenami sa podľa neho zvýši konkurencieschopnosť slovenských výrobkov na európskom trhu a zároveň sa legislatíva zjednotí s legislatívou Českej republiky, kde slovenskí výrobcovia obchodujú spomedzi okolitých štátov najčastejšie.