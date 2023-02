Priemysel podľa analytikov prechádza transformáciou, výraznejšie oživenie produkcie sa však neočakáva

Priemyselná produkcia vlani na Slovensku medziročne poklesla o 4,7 % a nálada v domácom priemysle ostáva nízka aj v úvode tohto roka. Ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, v januári zaznamenala len nepatrné zlepšenie.

Zásadnejšie oživenie sa neočakáva

Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov nahlodávajú aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu.

„Zásadnejšie oživenie pritom neočakávame ani v prvom štvrťroku tohto roka,“ poznamenal Koršňák.

Výkyvy v dodávateľskom reťazci

Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by však mali smerom k záveru roka podľa neho pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa postupne mal vyhrabať z červených čísel. V medziročnom porovnaní bude od jari čísla priemyslu vylepšovať i bázicky efekt v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce.

Podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša dôvodom minuloročného poklesu priemyselnej produkcie boli zrejme najmä výkyvy v dodávateľskom reťazci, ako aj prudký rast cien energií vyvolaných Ruskom.

V rámci spracovateľského priemyslu utlmovali svoju produkciu napríklad automobilky, hutnícky sektor alebo produkcia výrobkov z gumy.

Priemysel prechádza transformáciou

V porovnaní s covidovým rokom 2020 však ide zhruba o polovičný prepad. Vtedy klesol priemysel o viac ako 9 %, kým teraz to bolo necelých 5 %.

Celý európsky, ako aj slovenský priemysel prechádza podľa Gábriša transformáciou v dôsledku energetickej krízy s cieľom nových dopravných trás energonosičov a zníženia spotreby. Je potrebné nájsť trvalejšie úspory a nových spoľahlivých dodávateľov energonosičov, potrebná je aj väčšia energetická nezávislosť.

„V roku 2023 budú energie pravdepodobne menej volatilné, ale zrejme stále drahšie ako v predvojnovom období a výzvou zrejme naďalej budú aj otázniky ohľadne dĺžky dodávateľských reťazcov a ich spoľahlivosti,“ povedal Gábriš.

Citeľnejšie zvoľnenie situácie

Analytici Slovenskej sporiteľne očakávajú, že v závere roka 2023 by mohlo prísť citeľnejšie zvoľnenie situácie.

„Silnejšie ekonomické oživenie, prirodzene spojené aj s rastom priemyslu, očakávame v roku 2024,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Stále však je podľa neho potrebné myslieť na domácu úlohu, ktorou je dôsledná príprava EÚ na nadchádzajúcu zimu spolu so strategickými riešeniami, ktoré otázky energetickej sebestačnosti vyriešia aj na dlhé obdobie. Napríklad cez podporu diverzifikácie zdrojov, nových LNG terminálov, podpory energetických úspor a podobne.