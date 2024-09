Pri Košiciach by mali vyrásť nové haly pre automobilový priemysel, slúžiť budú na skladovanie a ľahkú priemyselnú výrobu

Automobilka Volvo prináša podľa všetkého na východ Slovensko výrazný impulz aj v oblasti investícií do nových logistických priestorov. V pripravovanom areáli CTP II pri Košiciach by mali vyrásť nové haly, ktoré budú slúžiť na skladovanie a ľahkú priemyselnú výrobu.

Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, celková investícia by mohla dosiahnuť 27 mil. eur. Vzniknúť by malo približne 364 pracovných miest. S výstavbou by sa mohlo začať v druhej polovici budúceho roka, ukončená by mala byť v poslednom štvrťroku 2026.

„V riešenom území na ploche pozemku o výmere 156-tisíc metrov štvorcových dôjde k vybudovaniu logisticko-montážnych hál (KSC17 a KSC18) so súvisiacim zázemím, parkovaním a plochami zelene,“ konštatuje zámer. V navrhovaných halách budú vyčlenené priestory pre skladové plochy, pre ľahkú priemyselnú výrobu a priestory administratívno-sociálnych vstavkov.

V rámci skladovacích priestorov počíta investor s dodávkami automobilových dielov. V priestoroch skladov budú umiestňované komponenty pre podvozky vozidiel, kovové polotovary, ako aj polotovary plastových výrobkov. V areáli sa taktiež počíta s umiestnením ľahkej strojárenskej a kompletizačnej výroby.

„Hlavnými hotovými výrobkami budú najmä dielce pre automobily – nárazníky, spojlery, podzostavy palubných dosiek, časti interiérov a exteriérové automobilov a iné,“ spresňuje zámer.