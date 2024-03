Pri Dunajskej Strede sa črtá 1 350 pracovných miest, malo by sa začať so stavbou nových logisticko-výrobných hál

Na juhu Slovenska v blízkosti Dunajskej Stredy by mali vyrásť nové logisticko-výrobné haly. Prácu by v nich mohlo nájsť 1 350 ľudí.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, objekt na okraji obcí Kraľovičové Kračany a Kostolné Kračany bude mať univerzálnu náplň zahrňujúcu skladovanie alebo výrobu rôznych komodít budúceho nájomcu. Investícia by sa mohla vyšplhať na 45 mil. eur.

Výroba pre elektrotechnický priemysel

„Skladové priestory sú navrhnuté s možnosťou úplnej individualizácie vnútorného priestoru podľa špecifík užívateľa. V každej výrobno-skladovej hale sa uvažuje potenciálne okrem skladovania a logistiky na ploche približne 20 % z priestoru haly aj s ľahkou výrobou, respektíve montážou (vystrihovanie, dierovanie, nitovanie, skrutkovanie a podobne) pre automobilový a elektrotechnický priemysel,“ spresňuje materiál.

Užívateľom hál bude spoločnosť Atrios Properties 2. Tá sa zaoberá developmentom logistických, priemyselných parkov a skladových objektov a ich prenájmom na Slovensku, ako aj v iných štátoch Európy.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve dvoch spoločností a súkromného vlastníka. Parcely dotknuté výstavbou sú v súčasnosti nezastavané a sú využívané na poľnohospodárske účely.

Počet nových pracovných miest

Objekt by mal pozostávať z dvoch logisticko-výrobných hál. So stavbou by sa mohlo začať už v septembri tohto roka, jej ukončenie je naplánované dva roky na to.

Predpokladaný počet zamestnancov je rozdielny pre každý objekt. V jednej hale by malo nájsť prácu 900 a v druhej 300 robotníkov v troch smenách. Zámer počíta aj s pracovníkmi v administratíve, v prvej hale by ich malo byť 104 a v druhej 46. Tí by mali pracovať iba v jednej smene.