Pozemok pod budúcou fabrikou Volva už patrí automobilke, na štát však čakajú ďalšie úlohy

Pozemok pod budúcou fabrikou spoločnosti Volvo už síce patrí automobilke, na štát však čakajú ďalšie úlohy. Ako pre agentúru SITA uviedol konateľ štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, momentálne ukončili práce najmä na prioritnej oblasti, v ktorej Volvo začína stavať svoj závod.

Podpora stredného odborného školstva

Na pozemku parku však pokračujú v terénnych úpravách v ďalších zónach, kde je potrebné ešte dokončiť archeologický prieskum a hrubé terénne úpravy.

„Pokračuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré budú slúžiť subdodávateľom Volvo. Tieto sú už prakticky scelené a do konca októbra budú pripravené. Ďalšie pozemky sa vysporiadavajú pre nových investorov a verejnú infraštruktúru parku, spolu sa jedná o 150 ha pozemkov,“ priblížil Dure.

Projekt má aj naďalej najväčšiu prioritu a vynakladajú maximálne úsilie na jeho úspešnú realizáciu.

Obstarávanie dodávateľov

Zároveň Valaliky Industrial Park v spolupráci s ministerstvami školstva a práce pripravujú konkrétne vzdelávacie programy, podporu stredného odborného školstva v celom regióne, podporu medzinárodných škôl v Košiciach ako aj masový nábor, ktorý sa začne už v roku 2025.

„Prebieha realizácia projektu verejnej infraštruktúry, ktorej rozsah presahuje hranice desiatich katastrálnych území, pripravujú sa zmeny a dodatky v územných plánoch v súvisiacich obciach,“ pokračoval Durec. Koncom roka sa podľa neho budú tieto stavby povoľovať a následne obstarávať dodávatelia. Realizácia musí začať najneskôr v druhom kvartáli budúceho roka.

„Okrem toho pracujeme na projekte People Centra, areálu služieb obyvateľom ako je klientské centrum, požiarna a policajná stanica, ambulancie a mnohé iné služby v areáli strategického územia, ktoré bude v prevádzke v roku 2026,“ uzavrel.

Tento mesiac podpísali štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park a firma Volvo Car Slovakia zmluvu o kúpe pozemku. Tento krok predstavuje začiatok aktívnej fázy výstavby nového závodu pri Košiciach. Automobilka potvrdila výstavbu nového závodu na východe Slovenska začiatkom júla 2022. Investícia je už vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Projekt za viac ako jednu miliardu eur smeruje do strategického parku Valaliky pri Košiciach.

Začiatok prevádzky odhaduje spoločnosť na posledný štvrťrok roku 2026. Zverejnený zámer hovorí o dvoch fázach investície. V prvej by mala byť ročná výrobná kapacita 250-tisíc elektrických vozidiel, následná druhá zahŕňa ďalších 250-tisíc vozidiel ročne. Celková predpokladaná ročná kapacita by tak podľa zámeru mala dosiahnuť 500-tisíc vozidiel. V každej fáze by taktiež malo vzniknúť 4 000 až 5 000 nových pracovných miest.