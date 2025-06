Nippon Steel a US Steel spečatili partnerstvo, americká vláda bude disponovať právom veta

Spoločnosti Nippon Steel a US Steel v stredu oznámili, že dokončili dohodu o partnerstve, v rámci ktorej bude mať americká vláda v podniku rozhodujúce slovo pri zásadných otázkach ovplyvňujúcich pracovné miesta v USA.

Dohoda mení pôvodnú transakciu z decembra 2023, keď sa Nippon Steel z Japonska dohodol na kúpe US Steel za 14,9 miliardy dolárov. Priama akvizícia však vyvolala politický odpor naprieč spektrom, vrátane prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva s firmami vyrokovala nový model partnerstva. V ňom bude mať vláda USA tzv. zlatú akciu s právom veta.

Trump, ktorý počas kampane proti pôvodnej dohode ostro vystupoval, v máji oznámil zmenu na „plánované partnerstvo“, v rámci ktorého Nippon prisľúbil miliardové investície a zachovanie sídla US Steel v Pittsburghu.

V stredu US Steel oznámil americkým regulátorom cenných papierov stiahnutie akcií z burzy v New Yorku, pričom NYSE pozastavila obchodovanie s odkazom na „účinnosť fúzie“. „Spoločnosti teraz dokončili transakciu podľa zmluvy o zlúčení,“ uviedli Nippon a US Steel v spoločnom vyhlásení. „Firmy zároveň uzavreli dohodu o národnej bezpečnosti s vládou USA a US Steel vydá zlatú akciu pre americkú vládu.“