Na severovýchod Slovenska by mohol prísť investor z oblasti strojárstva, oznámil štátny tajomník Švec

Do Medzilaboriec by mohla prísť zaujímavá investícia z oblasti strojárstva. Bez ďalších podrobností to na sociálnej sieti uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Ten okresné mesto v Prešovskom kraji nedávno navštívil spolu s ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom.

Ako zdôraznil, rezort sa spolu so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu od začiatku venujú menej rozvinutým regiónom Slovenska.

Medzilaborce boli v minulosti známe vďaka strojárňam Vihorlat. Tie mali pobočky vo viacerých mestách na východe Slovenska a v čase najväčšieho rozmachu zamestnávali niekoľko tisíc pracovníkov.

V bývalých strojárňach sa už jedna menšia firma s cieľovou zamestnanosťou 50 ľudí usádza. „A pracujeme na ďalšej investícií v oblasti strojárstva, ktorá bude znamenať oveľa viac nových pracovných postov. To znamená návrat života do politikmi zabudnutého kúta Slovenska…,“ uviedol Švec.