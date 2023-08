Mala by budúca vláda súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom? Za sú aj voliči OĽaNO

Traja zo štyroch Slovákov si myslia, že by budúca vláda nemala súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom. Ako ďalej vyplýva z prieskumu, ktorý urobila agentúra AKO pre spravodajskú televíziu Joj 24, polovica respondentov si myslí, že by určite nemala a štvrtina, že by s týmto krokom asi nemala súhlasiť.

Zákaz výroby áut so spaľovacími motormi

Necelá pätina sa však domnieva, že by budúca vláda mala súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom. Asi 7 % opýtaných túto problematiku nevedelo posúdiť.

V rámci skupiny, ktorá podporuje zákaz výroby áut so spaľovacím motorom, boli zastúpené najmä ženy, ďalej najstarší respondenti nad 66 rokov a opýtaní s vysokoškolským, ale aj s najnižším vzdelaním. Z regionálneho hľadiska dominovali ľudia s trvalým bydliskom v Košickom, Trnavskom, Prešovskom a Bratislavskom kraji.

Za sú najmä voliči progresívcov

Podľa prieskumu tento krok podporujú nadpriemerne voliči strany Progresívne Slovensko, koalície OĽaNO a priatelia, strán Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie a Hlas-sociálna demokracia.