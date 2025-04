Kožiarsky a textilný priemysel na Slovensku kolabuje, odborári z toho vinia nečinnosť štátu

Kožiarsky, obuvnícky, textilný a odevný priemysel na Slovensku, kedysi významné odvetvia, dnes upadajú do zabudnutia. Integrovaný odborový zväz (IOZ) preto upozornil na dlhodobý nezáujem o jeho strategické smerovanie, nízke investície do výskumu, vývoja a technológii a nedostatočné pracovné podmienky.

Na zhoršujúci stav upozorňujú roky

„Len v posledných rokoch sme boli svedkami zatvárania viacerých známych firiem ako Zornica, Makyta, Eterna, a dnes je to ECCO Martin, kde v priebehu tohto roka príde o zamestnanie 643 zamestnancov. Ide o výrazný zásah do zamestnanosti v regióne Turca, so silným dosahom na stovky rodín,“ upozornil IOZ s tým, že už roky upozorňuje na zhoršujúci sa stav tohto sektoru.

Situácia v odvetví je momentálne kritická a vyžaduje si okamžité systémové riešenia. Podľa zväzu sa táto výroba redukuje na montážne dielne s nízkou pridanou hodnotou, trpí slabou modernizáciou, vysokým podielom manuálnej práce, nízkymi mzdami a minimálnym záujmom mladých ľudí o prácu v tomto „Chýba mu však predovšetkým to najdôležitejšie. A to vízia a stratégia štátu,“ zdôraznil zväz a upozornil, že už dlhodobo pritom žiada štát o vytváranie podmienok na podnikanie, pre zamestnanosť a pre zachovanie odborných kapacít. „Výsledkom však je, že sa systémové riešenia neprijímali a odvetvia postupne zanikajú,“ vyjadril sklamanie IOZ.

Apel na štátne orgány

Zatvorenie závodu ECCO Slovakia v Martine, kde príde o prácu 643 zamestnancov, je ďalším dôkazom kritickej situácie v kožiarskom a textilnom priemysle. Predsedníctvo IOZ preto apelovalo na štátne orgány a odborové zväzy, aby pomohli pri riešení situácie a zabezpečili dôstojný prístup k zamestnancom.

„Cieľom je dohodnúť kompenzačný balíček nad rámec kolektívnej zmluvy, ktorý poskytne finančnú, psychologickú a praktickú podporu zamestnancom a ich rodinám,“ uviedol zväz. Predsedníctvo IOZ podporuje aktivity odborovej organizácie, ktorá pokračuje v komunikácii so zamestnancami a vedením spoločnosti, aj keď je pravdepodobnosť zvrátenia rozhodnutia o zatvorení výroby nízka.

V dôsledku celosvetového obchodného a ekonomického vývoja sa spoločnosť ECCO 14. apríla rozhodla ukončiť výrobu vo svojom závode v Martine. Tento krok je súčasťou zmeny rozloženia výrobných kapacít, aby lepšie zodpovedali potrebám trhu.

Generálny riaditeľ ECCO Slovakia Petr Milan uviedol, že rozhodnutie zatvoriť závod v Martine bolo náročné, ale nevyhnutné. Ukončenie výroby sa dotkne 650 zamestnancov, pre ktorých spoločnosť pripravuje kompenzačné balíčky a ďalšie opatrenia v súlade s kolektívnou zmluvou. Závod v Martine začal s produkciou v roku 1998 a počas svojej existencie dodal viac ako 50 miliónov párov obuvi na svetové trhy. Súčasná situácia v Martine neovplyvní maloobchodnú sieť ECCO na Slovensku.