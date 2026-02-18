Kia Slovakia plánuje v roku 2026 výrobu 300-tisíc áut, spoločnosť prechádza na elektrickú výrobu

Automobilka Kia Slovakia pokračuje v transformácii výroby smerom k elektrifikovaným a plne elektrickým vozidlám. Spoločnosť sa pripravuje na výrobu nového elektrického modelu EV2 a v roku 2026 plánuje vyrobiť 300-tisíc vozidiel. V minulom roku na Slovensku preinvestovala viac ako 200 miliónov eur.
Plán výroby
Závod v Tepličke nad Váhom vyrobil v roku 2025 celkovo 296 550 automobilov. Medziročne sa produkcia znížila po predchádzajúcom rekordnom roku, čo súviselo s ukončením výroby troch karosárskych verzií modelu Ceed. „Od augusta ich nahradil nový, čisto elektrický automobil EV4, ktorý je distribuovaný do celej Európy,“ informoval hovorca spoločnosti Kia Slovakia Tomáš Potoček.
Ako dodal, elektrifikované hybridné a plug-in hybridné verzie modelu Sportage spolu s elektromobilom EV4 tvorili v minulom roku takmer 35 percent celkovej produkcie. Plán výroby pre tento rok je nastavený na úrovni 300-tisíc vozidiel. Spoločnosť zároveň avizuje uvedenie nového modelu EV2, ktorý má byť najkompaktnejším a cenovo najdostupnejším elektromobilom značky Kia.
Modernizačné úpravy
Vlani spoločnosť investovala na Slovensku viac ako 200 miliónov eur, najmä do transformácie výroby a uvedenie elektromobilov EV4 a EV2. „Modernizačné úpravy sa zrealizovali vo všetkých výrobných halách, finalizoval sa nový dopravníkový systém, vybudoval sa systém pre skladovanie a sekvencovanie batérií ako aj plne automatizovaný proces montáže batérií do elektrických vozidiel na montážnej hale,“ skonštatoval hovorca KIA. Časť investícií smerovala aj do prípravy inovovaného modelu Sportage.
Kia po viac ako 20 rokoch od založenie spustila rekonštrukciu a modernizáciu administratívnych priestorov. Koncom uplynulého roka ukončila prvú fázu projektu, ktorou bola západná strana hlavnej administratívnej budovy. Do roku 2027 plánuje postupne prerobiť všetky administratívne priestory. Závod zároveň buduje vlastnú fotovoltickú elektráreň.
V prvej fáze v roku 2025 nainštaloval panely s výkonom 2 MW. Po úspešnej funkčnej skúške na konci roka prebiehajú kolaudačné konania a prípravy na uvedenie do trvalej prevádzky.
Mzda zamestnancov
Priemerná mzda výrobných zamestnancov bez administratívy a manažmentu dosiahla v podniku v roku 2025 úroveň 2 540 eur vrátane bonusov a príplatkov. V aktuálnom kolektívnom vyjednávaní firma ponúka výrobným zamestnancom minimálny nárast priemernej mesačnej mzdy o 163 eur.
Administratívnym zamestnancom navrhuje rast miezd v priemere o 5,59 percenta v roku 2026. Pre všetkých zamestnancov zároveň navrhuje zvýšenie základných miezd v priemere o päť percent v roku 2027 a o 4,5 percenta v roku 2028, ako aj jednorazový bonus 1 500 eur v roku 2027.
Kolektívne vyjednávanie, ktoré má za sebou päť kôl, má pokračovať po vymenovaní sprostredkovateľa zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Cieľom spoločnosti je dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá zohľadňuje potreby zamestnancov a garantuje udržateľný rozvoj výroby v slovenskom závode,“ uviedol Potoček. Podnik dlhodobo zamestnáva približne 3 700 ľudí. Spoločnosť vlani získala aj ocenenie za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov právnických osôb na Slovensku, keď odviedla 227 miliónov eur.