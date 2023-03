Hrozí nám hospodárska sabotáž, tvrdí KDH a vláda by mala odmietnuť plán na ukončenie výroby áut so spaľovacími motormi

Vláda by mala odmietnuť a zastaviť plán Európskej únie ukončiť v roku 2035 výrobu áut so spaľovacími motormi. Vyzýva ju na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Negatívne dôsledky pre Slovensko

Tento krok bude mať podľa mimoparlamentnej strany negatívne dôsledky pre Slovensko a jeho obyvateľov. KDH zverejnilo na svojej webovej stránke aj oficiálnu výzvu. Signatármi výzvy sú za predsedníctvo strany jej ekonomický expert Jozef Hajko a podpredsedovia Igor Janckulík a Tomáš Merašický.

Predaj áut so spaľovacími motormi

„Namiesto toho, aby sme zakazovali predaj áut so spaľovacími motormi, by sme mali podporovať investície do nových technológií a vývoj alternatívnych palív. Vláda by mala podporovať prechod na ekologické a udržateľné technológie,“ uviedol Hajko.

Ako dodal Janckulík, Slovensko je bytostne závislé od výroby automobilov. „Ak by tento zákaz vláda podporila, znamenalo by to hospodársku sabotáž Slovenska,“ upozornil.