FTE automotive plánuje pri Prešove rozšírenie výroby, prácu by mohlo získať vyše 300 ľudí

Spoločnosť FTE automotive Slovakia plánuje pri Prešove výrazné rozšírenie svojej výroby. Investícia by v Malom Šariši mala smerovať do výroby klimatizačných a tepelnoizolačných riešení pre automobilový priemysel. Do konca roku 2030 by vďaka tomu malo vzniknúť 365 nových pracovných miest. Celkové náklady odhaduje firma na viac ako 35 mil. eur.

Ako sa ďalej uvádza v materiáli predloženom do medzirezortného pripomienkového konania, podnik žiada v súvislosti s projektom štát o investičnú pomoc. Mala by byť vo forme úľavy na dani z príjmov v sume viac ako 17,5 mil. eur. O jej konečnej podobe rozhodne vláda. Spoločnosť už pritom jeden stimul získala. V roku 2020 jej štát pomohol s výstavbou technologického centra pre opravy brzdových strmeňov v Prešove.

Výroba by mala začať v apríli

„Cieľom investičného zámeru je diverzifikácia existujúcej produkcie spustením výroby dvoch úplne odlišných komponentov. Pôjde o výrobu vzduchotechnických a tepelnoizolačných riešení a vysokonapäťových modulov chladiacej kvapaliny (HVCH),“ informuje firma. Modul HVCH je špecifický modul pre e-vozidlá. Začatie výroby plánuje podnik v apríli budúceho roka a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v decembri 2028.

Centrum výskumu a vývoja

FTE automotive Slovakia je súčasťou skupiny FTE automotive, ktorá sa zameriava na výrobu automobilových dielov pre prevodovky a pohonné jednotky, hydraulických spojok, hydraulických bŕzd a snímačov. Na Slovensku pôsobí od roku 2004. Slovenský závod je zameraný najmä na produkciu a generálne opravy hydraulických bŕzd a brzdových systémov. Okrem toho prevádzkuje aj centrum výskumu a vývoja.