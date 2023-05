Exšéf Audi priznal vinu v súvislosti s falšovaním emisných testov

Rupert Stadler, bývalý generálny riaditeľ nemeckej automobilky Audi, vstupuje do siene regionálneho súdu v nemeckom Mníchove v utorok 16. mája 2023. Stadler plánuje priznať vinu v súvislosti so škandálom podvádzania emisií „Dieselgate“. To by z neho urobilo prvého generálneho riaditeľa automobilového priemyslu, ktorý by bol odsúdený vo výsledných procesoch. Foto: SITA/AP