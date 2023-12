Európska únia vyváža najviac áut do Veľkej Británie, v dovoze vedie Čína

Z Európskej únie sa za deväť mesiacov tohto roka vyviezlo viac ako 3,5 milióna osobných vozidiel v celkovej hodnote 122 mil. eur.

Import automobilov

Import dosiahol v tomto období okolo 2,4 milióna kusov, čo je v peňažnom vyjadrení niečo cez 52 mil. eur. Hodnota vývozu stúpla medziročne o 18,3 % pri zvýšení objemu o 16,8 %. Hodnota dovozu išla hore o 43,2 %, pričom jeho objem vzrástol o 28,5 %.

Výsledkom bol podľa údajov zverejnených Európskym združením výrobcov automobilom (ACEA) obchodný prebytok vo výške takmer 70 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5 %.

Vývoz vozidiel z EÚ

Čo sa týka exportu automobilov z Európskej únie, od januára do konca septembra tu dominovali USA a Veľká Británia, ktoré predstavujú najcennejšie vývozné trhy. Naopak, export do Číny klesol medziročne o 17,9 %. Vývoz nových áut z EÚ do Turecka naopak vzrástol o 135 %. Objem exportu vedie s viac ako 900-tisíc kusmi Veľká Británia, zdvojnásobil sa export do Turecka.

Pozíciu lídra dovozu nových automobilov do EÚ si z hľadiska hodnoty udržala Čína, jej podiel na trhu dosahuje približne 17 %. Nasledujú ju Južná Kórea a Japonsko. Pokiaľ ide o objemy dovozu, aj tu vedie Čína s takmer pol miliónmi kusov vozidiel a medziročným rastom o 50 %. Nasleduje Turecko a Južná Kórea.