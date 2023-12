Európska komisia črtá dohodu o zabránení zavedenia 10 % ciel vývoz európskych elektromobilov do Spojeného kráľovstva

Európska komisia sa bude usilovať o trojročné predĺženie súčasných pravidiel pôvodu pre batérie medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Dohoda by zabránila avizovanému zavedeniu 10 % ciel na vývoz európskych elektromobilov do Spojeného kráľovstva. Práve táto krajina je pritom pre európsky automobilový trh exportnou jednotkou.

Podpora dohody

Uvedený návrh vítajú aj automobilky zastúpené Európskym združením výrobcov automobilov (ACEA). Na podporu dohody vyzývajú nielen ďalšie inštitúcie Európskej únie, ale aj samotné členské štáty.

„Pomôže to zabezpečiť stabilitu nášho priemyslu, ktorý sa dostáva do kritickej fázy svojej ekologickej transformácie a pomôže mu to čeliť novej globálnej konkurencii v oblasti elektromobilov,“ konštatuje ACEA.

Ako zdôraznila generálna riaditeľka ACEA Sigrid de Vries, je to životne dôležité pre zabezpečenie prosperity nielen výroby elektromobilov v Európskej únii, ale aj celého európskeho hodnotového reťazca batérií. Neschválenie návrhu by podľa nej malo za následok zníženie konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu a taktiež by negatívne ovplyvnilo dopyt po európskych batériách a batériových materiáloch.

Zabezpečenie konkurencieschopnosti

Výrobcom vozidiel v únii by to podľa prepočtov asociácie v priebehu nasledujúcich troch rokov prinieslo straty na úrovni približne 4,3 miliardy eur, čo by potenciálne znížilo produkciu elektromobilov o asi 480-tisíc kusov. To zodpovedá produkcii dvoch priemerne veľkých automobilových tovární.

„Malo by sa urobiť všetko pre zabezpečenie konkurencieschopnosti sektora mobility, aby zostal pilierom prosperity a zamestnanosti v európskom hospodárstve,“ uzavrela de Vries.