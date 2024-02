Bosch ukončí výrobu eBike pohonov na východnom Slovensku, o prácu prídu desiatky ľudí

aktualizované 27. feburára, 14:48

Bosch ukončí od marca tohto roku výrobu eBike pohonov v Záborskom pri Prešove. Informáciu, ktorú ako prvý priniesol Index, potvrdil pre agentúru SITA aj zástupca spoločnosti.

Hovorca Bosch Group CZ and SK Pavel Roman zároveň zdôraznil, že toto rozhodnutie stojí len a iba na trhových faktoroch a Bosch naďalej vníma Prešov ako zaujímavý hospodársky región.

Odvetvie na horskej dráhe

„S cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po eBike pohonoch (pre divíziu Bosch eBike Systems) Bosch v minulom roku rozšíril svoje výrobné priestory o prenájom priestorov v oblasti Prešova. Dopyt po eBikes sa však nezvyšuje tak, ako sa pôvodne predpokladalo a očakávané množstvá je možné vyrobiť s existujúcimi výrobnými kapacitami v hlavnom závode v Miškolci v Maďarsku,“ stručne opísal situáciu Roman.

Ako pokračoval, situácia v celom odvetví bola za posledné tri roky ako na horskej dráhe. Pandémia Covid-19 priniesla vysoký dopyt koncových zákazníkov v kombinácii s nestálymi dodávateľskými reťazcami. Tieto faktory viedli v niektorých prípadoch k predimenzovaným objednávkam.

Fáza konsolidácie

„Aktuálne sme zase svedkami inflácie alebo dokonca recesie v niektorých krajinách. Tržby v maloobchodoch sú príliš nízke na to, aby výrazne znížili zásoby v dodávateľskom reťazci,“ priblížil ďalej Roman. Celé odvetvie je tak v súčasnosti vo fáze konsolidácie, kým sa ponuka a dopyt nevrátia do rovnováhy, čo by mohlo trvať minimálne celý rok 2024.

„Súčasné a strednodobé očakávané množstvá pohonných jednotiek pre elektrobicykle je možné vyrobiť s existujúcimi výrobnými kapacitami v hlavnom závode v Miškolci v Maďarsku,“ skonštatoval Roman.

Z tohto dôvodu teda podľa neho padlo rozhodnutie o ukončení výroby. Okolo 200 zamestnancov bolo o tejto skutočnosti informovaných 26. februára.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo hospodárstva SR v reakcii na ukončenie výroby spoločnosti Bosch pri Prešove taktiež zdôraznilo, že podnikanie firmy ovplyvnil klesajúci dopyt po elektrobicykloch.

Urobila preto strategické rozhodnutie, že nebude rozširovať svoje výrobné prevádzky, čím sa zastavili aj rokovania o potenciálnej investícii pri obci Záborské na východnom Slovensku. Bosch zároveň podľa rezortu potvrdil, že zastavuje výrobu aj vo svojom existujúcom závode v Petrovanoch, čo tiež súvisí s poklesom dopytu.

„Informovala som spoločnosť Bosch, že rezort hospodárstva je pripravený rokovať o akejkoľvek budúcej spolupráci, ktorá by priniesla pracovné miesta do regiónov Slovenska,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Stopne sa príprava priemyselného parku

Taktiež doplnila, že v prípade Boschu bol rezort hospodárstva pripravený urobiť potrebné zmeny v rokovacom tíme a pripravené boli i riešenia na výkup pozemkov pre obyvateľov obce Záborské na základe nových znaleckých posudkov.

„Tieto kroky však už nedokázali zmeniť rozhodnutie spoločnosti Bosch ovplyvnené trhovými faktormi, z toho dôvodu sa zastaví i príprava priemyselného parku v Záborskom. Vlastníci pozemkov budú môcť opätovne disponovať so svojimi pozemkami pre ďalších prípadných investorov,“ uzavrelo ministerstvo.