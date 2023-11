Baterkáreň Volkswagenu u nás nebude, Slovensko však podľa Sakovej rokuje s viacerými potenciálnymi investormi

Slovensko rokuje s viacerými potenciálnymi investormi, ktorí by u nás chceli investovať. V reakcii na medializované informácie o tom, že koncern Volkswagen nepostaví v Európskej únii novú baterkáreň, to pred štvrtkovým rokovaním vlády uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková. Ako zdôraznila, tento krok automobilky nesúvisí s výmenou vlády.

Lákanie investorov

„Je to všetko v procese rozhovorov, nerada by som teraz nejaké veci vyzrádzala, ale určite naša vláda a ja ako ministerka sa budeme snažiť o to, aby sme na Slovensko prilákali čo najviac investorov, aby sme zvýšili náš ekonomický rast a vytvorili oveľa väčší počet pracovných miest, ako bolo plánované bývalou vládou,“ skonštatovala Saková.

Venovať sa bude aj energiám

Ministerka taktiež podporila avizované zahraničné cesty premiéra Roberta Fica do Vietnamu a Číny. Podľa nej je Ázia momentálne prioritná pre celý vyspelý svet. Saková taktiež potvrdila, že od svojho nástupu sa venuje téme cien energií a má za sebou viaceré stretnutia so zástupcami energetických firiem na Slovensku.

„Riešim to každý deň permanentne, každý deň sa snažím, aby sme tie ceny energií mali také, aby ich naši občania vedeli zaplatiť,“ zhodnotila. Zatiaľ však žiadne podrobnosti neuviedla.