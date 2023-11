Poslanci majú opäť rokovať o zatvorení obchodov počas nedieľ, návrh Záborskej a Vašečku pozná len štyri výnimky

Parlament by sa mal na decembrovej schôdzi opäť zaoberať zatvorením obchodov počas nedieľ. Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (Klub Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia) totiž predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, podľa ktorého by bol počas nedieľ na Slovensku zakázaný maloobchodný predaj.

Výnimkou by boli štyri nedele v roku

Výnimkou by boli len štyri nedele v roku. Obchody by zostali otvorené poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele pred Vianocami. Ak však tretia nedeľa pripadne na Štedrý deň, obchody by mohli byť otvorené len do 12:00. Novela Zákonníka práce by sa pritom mala uplatňovať až od 1. januára 2025.

Práca počas nedele spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou, argumentujú poslanci Záborská a Vašečka. Navrhovaná zmena podľa nich zavádza oproti súčasnému stavu približne 44 dní v roku, keď zamestnanci nemusia vykonávať pracovnú činnosť a má tak ambíciu pomôcť manželstvám, rodinám a deťom.

„Z ekonomického hľadiska patria nedele podľa štatistík Inštitútu finančnej politiky medzi najmenej ziskové dni v týždni. Nákupné správanie spotrebiteľov sa tak predpokladane zmení iba v tom, že nebudú nakupovať počas siedmich dní, čoho dôsledkom nebude rapídne znížený obrat predajcov,,“ tvrdia predkladatelia.

Situácia vo vyspelých krajinách Európy

Podobnú legislatívnu úpravu, teda úplný alebo čiastočný zákaz nedeľného predaja, podľa nich majú aj mnohé vyspelé krajiny Európskej únie a Európy, ako napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené Kráľovstvo, Dánsko, Nórsko, Grécko, Malta, Španielsko či Poľsko.

„Medzi najaktuálnejšie benefity navrhovanej zmeny možno zaradiť možnosť šetrenia energií, ktorých ceny zaznamenali z pohľadu obchodníkov v poslednom období prudký rast a z pohľadu štátu existujú dôvody na obavu o ich dostatok,“ dodali.