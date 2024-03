Občania žiadajú sprísnenie stanoviska Slovenska k deregulácii nových GMO, petíciu podpísali už stovky ľudí

Občianska iniciatíva Slovenska (Občania) vyzvala na sprísnenie stanoviska Slovenska k deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vyrábaných novými genómovými technikami (NGT).

Občania týmto reagovali na návrh deregulácie z dielne Európskej komisie (EK), ktorú schválil Európsky parlament (EP) tesnou väčšinou.

Petíciu podporili stovky ľudí

Občania namietajú, že v stanovisku Slovenska chýba jasné odmietnutie deregulácie nových GMO, NGT, a preto iniciovali hromadnú pripomienku „Slovensko bez GMO“. Ich petíciu podporilo 3 412 fyzických a právnických osôb.

Občania v petícii uviedli, že EK sa mýli v tvrdeniach, že NGT sú rovnocenné s konvenčnými plodinami a zavádza, že sú bezpečné a spoľahlivé. Zároveň občania doplnili, že deregulácia nechráni poľnohospodárstvo bez GMO a životné prostredie, berie verejnosti právo slobodného výberu a môže spôsobiť monopolizáciu trhu.

Iniciatíva dodala, že stanovisko Slovenska, ktorého gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) SR, je do značnej miery aj kritické a opiera sa o princíp predbežnej opatrnosti, alebo potrebu označovania GMO.

Ministerstvo si necháva otvorené dvere

Zároveň však vyčíta, že si MPaRV SR necháva otvorené dvere pre dereguláciu nových GMO a jasne ju neodmieta. Podľa Občanov tiež nekriticky preberá zavádzajúce argumenty EK a GMO priemyslu.

„Potravinárska komora Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov predložili tiež zásadnú pripomienku s k stanovisku Slovenska, ktorými kritizujú označovanie produktov z nových GMO, avšak ich pripomienka je tragická,“ uviedli Občania.

EP prijal 7. februára 2024 svoju pozíciu na rokovania s členskými štátmi o návrhu EK o NGT, ktoré menia genetický materiál organizmu, a to 307 hlasmi za, 263 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.

Menej hnojív a pesticídov

EP teda podporil jednoduchší postup pre NGT rastliny rovnocenné s konvenčnými a stanovil prísnejšie pravidlá pre ostatné s cieľom posilniť udržateľnosť a odolnosť potravinového systému.

Cieľom návrhu bolo zvýšiť udržateľnosť a zároveň odolnosť potravinového systému prostredníctvom vývoja vylepšených odrôd rastlín, ktoré sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a škodcom.

Tieto odrody rastlín by tiež mali poskytovať vyššie výnosy a vyžadovať si menej hnojív a pesticídov. EP je po schválení pripravený začať s vládami členských štátov rokovania o konečnej podobe právneho predpisu.

Obmedzenie hodnotenia ich bezpečnosti

„Vnímam dôležitosť opatrení, ktoré pripravia naše poľnohospodárstvo na zmeny klímy a umožnia pestovať odolnejšie plodiny. Je rovnako dôležité, aby výsledné pravidlá pre pestovanie niektorých geneticky modifikovaných plodín zohľadnili dôsledky pre spotrebiteľov a životné prostredie,“ uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík po hlasovaní.

„Nepodporil som návrh na dereguláciu pravidiel pre nové geneticky modifikované organizmy. Tento návrh by spôsobil, že GMO plodiny vyrobené novými genetickými technikami by sa mohli dostať na naše polia a jedálenské stoly bez toho, aby nás o tom výrobcovia informovali. Teda by sme prišli o možnosť rozhodnúť sa pre výber plodín a potravín bez takýchto GMO. Návrh navyše obmedzuje hodnotenie ich bezpečnosti. Návrh nepodporujú ani slovenskí poľnohospodári, spotrebitelia či občiansky sektor,“ dodal europoslanec Martin Hojsík.