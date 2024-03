Predajcovia potravín ušetria státisíce eur, Dolinková im zmierňuje podmienky na podnikanie

Potravinárskym podnikom sa bude od začiatku marca ľahšie podnikať. Ministerstvo zdravotníctva totiž svojím opatrením ruší požiadavky, ktoré sú podľa prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v praxi vo viacerých prípadoch nerealizovateľné.

Prvá požiadavka sa týka minimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu v suchých skladoch na úrovni 65 %. Tá sa zníži na 35 %. Najmä počas zimných mesiacov pri zapnutom vykurovaní podľa ministerstva nie je možné dodržať spodný limit vlhkosti.

Uškodiť by mohlo zvlhčovanie

„Ak by sa v praxi požiadavka striktne dodržala, muselo by sa umelo zvlhčovať, čo nie je z hľadiska bezpečnosti potravín nevyhnutné, naopak, nesprávnym zvlhčovaním by sa mohli poškodiť a kontaminovať určité druhy potravín,“ upozorňuje ministerstvo.

Druhou požiadavkou je oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich v predajniach potravín. Takáto povinnosť sa odstraňuje.

Problémom by bolo aj dispozičné riešenie

„Požiadavka na dispozičné a stavebné riešenie predajní, ktoré by umožňovalo oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich, je nadbytočná a vo viacerých prípadoch nerealizovateľná, napríklad v obchodných centrách,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú podľa rezortu zavedené systémy na zabránenie krížovej kontaminácie pri príjme tovaru a príchode kupujúcich a odstraňovaní odpadu, tieto činnosti sa uskutočňujú v odlišných časoch. Približne tisícka predajcov potravín by mala zrušením tejto povinnosti ušetriť zhruba 725-tisíc eur.