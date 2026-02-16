Lidl rozšíril svoju sieť na Slovensku, prvá predajňa v roku 2026 je v Zákamennom

Lidl otvoril svoju 180. predajňu na Slovensku, a to v obci Zákamenné. Ide o prvú predajňu otvorenú v roku 2026. Vlani reťazec rozšíril svoju sieť o 12 nových prevádzok po celom Slovensku, vrátane miest ako Poltár, Žilina, Bratislava, Kúty, Teplička nad Váhom, Martin, Nové Zámky, Stará Turá, Dunajská Lužná, Hlohovec, Prešov a Hnúšťa. V tomto roku plánuje Lidl otvoriť ďalšie predajne v Nitre a Rajci.
Lidl potvrdil svoju pozíciu medzi top zamestnávateľmi na Slovensku, prestížne ocenenie získal za svoj prístup
Nová predajňa v Zákamennom zamestnáva 18 ľudí. Predajňa má plochu 1 100 m2, využíva LED osvetlenie a elektronické cenovky, aby šetrila životné prostredie. Zákazníkom je k dispozícii vlastná pekáreň s čerstvým pečivom počas celého dňa a dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
Starosta obce Zákamenné, Peter Klimčík, ocenil otvorenie predajne ako dôležitý krok k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Poukázal na nové pracovné príležitosti, širší výber tovaru a zdravú konkurenciu, ktorá môže pozitívne ovplyvniť ceny a úroveň služieb v regióne.
Lidl na Slovensku zamestnáva viac než 6 700 ľudí vo svojich 180 predajniach, troch logistických centrách a centrálach v Bratislave. Reťazec každoročne vytvára stovky nových pracovných miest a ponúka férové mzdy, benefity a kariérny rast. Ocenenia ako Najzamestnávateľ a Top Employer potvrdzujú jeho pozíciu na trhu.
Lidl zároveň podporuje viaceré charitatívne aktivity a spoločenskú zodpovednosť. Zákazníci môžu využiť zálohovacie automaty a prispieť organizáciám ako OZ Červený nos Clowndoctors, iniciatíve Od začiatku v dobrých rukách alebo projektu Nenechajme to plávať. Spoločnosť realizuje aj najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku „Podeľ sa a pomôž“, z ktorej podpora z novozriadenej predajne v Zákamennom pôjde Farskej charite Zákamenné. Farský farár a dekan Ľuboš Laškoty vyjadril vďačnosť za ponuku a zdôraznil, že potraviny pomôžu sociálne slabším rodinám, osamelým a starším občanom.
Pri príležitosti otvorenia predajne Lidl v rámci projektu „Váš nákup = Veľká pomoc“ podporí žiakov Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Diskont venuje 1 € na nákup športových pomôcok za každý nákup nad 10 € v prvý deň otvorenia.
Lidl sa už jedenásťkrát po sebe stal Obchodníkom roka a jeho internetový obchod www.lidl-shop.sk získal viaceré ocenenia v súťaži ShopRoku.