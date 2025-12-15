Podľa šéfky európskej diplomacie Úniu tento týždeň čakajú ťažké rozhodnutia o zmrazených ruských aktívach

Európska únia (EÚ) musí na tohtotýždňovom samite prijať „veľmi dôležité“ rozhodnutia o financovaní Ukrajiny, no rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz náročnejšie, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Ešte tam nie sme a je to čoraz ťažšie, ale pracujeme na tom a máme ešte niekoľko dní,“ povedala Kallasová novinárom s tým, že lídri „neodídu zo stretnutia, kým nedosiahnu výsledok“.
Lídri 27 členských štátov sa vo štvrtok zídu v Bruseli, aby sa pokúsili dohodnúť plán financovania Kyjeva na najbližšie roky.
Belgicko je kľúčové
Kľúčovou krajinou je Belgicko, ktoré hostí väčšinu zmrazených aktív ruskej centrálnej banky v EÚ. Belgicko zatiaľ odmieta plán využiť tieto prostriedky na poskytnutie „reparačnej pôžičky“ vo výške 90 miliárd eur Ukrajine. Návrh podporuje viacero členských štátov, ktoré tvrdia, že ide o najlepší spôsob, ako pomôcť Ukrajine pokryť hroziace rozpočtové výpadky, keď sa vojna blíži k štvrtému roku. Niektoré krajiny, vrátane Talianska, však zdieľajú belgické obavy.
Členské štáty schválili mechanizmus na blokovanie zmrazených ruských aktív bez potreby pravidelného schvaľovania
Belgická vláda sa obáva, že by čelila vážnym právnym a finančným odvetným krokom zo strany Ruska, a žiada pevné záruky, že riziko ponesú všetky členské štáty.
Európska komisia predstavila tzv. „trojstupňovú ochranu“, ktorá má chrániť Belgicko aj medzinárodnú depozitnú organizáciu Euroclear, ktorá aktíva spravuje. Patová situácia však pretrváva.
Žaloba ruskej centrálnej banky
Ruská centrálna banka minulý týždeň oznámila, že na Euroclear podáva žalobu.
Ruská centrálna banka žaluje Euroclear pre zmrazené ruské aktíva. Moskva považuje ich použitie za krádež
Diskusia o využití zmrazených aktív prichádza v čase, keď Spojené štáty pokračujú v snahách ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Európske krajiny sa obávajú, že Washington by mohol v rámci prípadnej dohody o zastavení bojov presadzovať uvoľnenie aktív.