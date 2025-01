Voľné pokračovanie megahitu Firma, ktorý sfilmovali s Tomom Cruisom (VIDEO)

Bola to iba jeho druhá kniha a hneď obrovský úspech. John Grisham najskôr napísal Čas zabíjať, ale nikto si ju takmer nevšimol. „Kniha vyšla v roku 1989 a nepredávala sa. Pracoval som vtedy ako právnik, bol som veľmi zaneprázdnený a povedal som si – napíšem ešte jednu knihu,“ spomína si majster právnických trilerov John Grisham.

A tak deň po dokončení prvej knihy začal písať Firmu, z ktorej sa stal svetový bestseller, ktorý aj úspešne sfilmovali. Teraz prichádza voľné pokračovanie s názvom Výkupné .

Pred pätnástimi rokmi Mitch McDeer obral mafiu o desať miliónov dolárov a zmizol. Dnes je vo vedení najväčšej právnickej firmy na svete a jeho nepriatelia sú dávno mŕtvi alebo vo väzení. Získal si povesť človeka, ktorého firma posielala zachraňovať klientov v núdzi. Tá rola sa mu páčila, osvojil si ju.

Píše sa rok 2005 a Mitch je partnerom právnickej firmy Scully and Pershing, má manželku Abby a dvoch synov, dvojičky.

Keď ho priateľ a mentor z Ríma Luca Sandroni požiada o láskavosť, ocitne sa v centre sprisahania s celosvetovými dôsledkami – a znova ohrozí kolegov, priateľov aj rodinu. V hre je závratne vysoké výkupné aj ľudské životy.

Má totiž prevziať prípad líbyjskej vlády a tureckej firmy, ktorá tam na žiadosť Muamara Kaddáfího stavala megamost v púšti. Kaddáfí však teraz odmieta zaplatiť a nejde o maličkosť: vo vzduchu visí pol miliardy dolárov.

Mitch sa ocitá pod neskutočným tlakom, a hoci sa časom naučil predbehnúť protivníkov najmenej o krok, tentoraz sa nemá kam schovať. A čas beží.

„Most v púšti.“

„Správne, Mitch, most v púšti a šialený plán spojiť jednu stranu púšte s druhou a vybudovať tam veľkomestá. Stačí postaviť most a doprava si ho nájde. Pred šiestimi rokmi, čiže v deväťdesiatom deviatom, Lannak podpísal s vládou zmluvu za osemsto miliónov dolárov. Kaddáfí chcel miliardový most, a tak ešte pred začatím stavebných prác prikázal zmeny. V novinách vychádzali jeho fotky, na ktorých pózoval s modelmi Veľkého Kaddáfího mosta, a každému sa chválil, že bude stáť miliardu, ktorú Líbya získa z predaja ropy. Nepožičia si ani dolár…

Luca zároveň poprosí Mitcha, aby vzal so sebou jeho dcéru Giovannu, ktorá je tiež právničkou, no už ju nebaví vysedávať len v kancelárii. Chce ísť do sveta, riešiť skutočné prípady. A tak dvojica odcestuje do Líbye, kde však Giovannu unesie skupina brutálnych líbyjských teroristov a hra sa začína.

Únoscovia žiadajú 100 miliónov dolárov do desiatich dní, inak ju zabijú. Mimoriadne brutálne vyvraždia jej bezpečnostný tím, aj samotných Líbyjčanov, ktorí ju sprevádzali…

Pozrite si EXKLUZÍVNE video s Johnom Grishamom pre slovenských čitateľov:

Grisham nezabudol písať, je to skvelý rozprávač, hoci v posledných rokoch akoby písal faktografickejšie. Vo Výkupnom vytvoril vzrušujúcu a napínavú zápletku, pútavý dej, ktorý sa točí okolo obrovských peňazí, desivých podmienok v Líbyi, okolo teroristov a ich brutálnych praktík…prakticky žiadna scéna v súdnej sieni, čo je škoda.

Grisham poslednými románmi viac upozorňuje na prešľapy spoločnosti, otázky morálky – pokiaľ ide o právnický svet, politiku, či finančníctvo. Jeho príbehy sú oveľa angažovanejšie ako kedysi, keď písal hlavne oddychové trilery, pre zábavu. Teraz sa usiluje poukazovať na morálku, nie je tam toľko napätia ako v minulých knihách, no výborne opísal Líbyu, Kaddáfího a nezmyselnosť jeho snov i túžob.

Vypočujte si úryvok.

Číta Vlado Kobielsky:

Z anglického originálu The Exchange (Doubleday, a division of Penguin Random House LLC, New York 2023) preložila Alena Redlingerová.

Milan Buno, knižný publicista

