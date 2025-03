Volebné preferencie českého opozičného hnutia expremiéra Babiša klesli

Víťazom parlamentných volieb v Českej republike by sa podľa najnovšieho prieskumu agentúry STEM stalo opozičné hnutie ANO bývalého premiéra Andreja Babiša. Získalo by 31,1 percenta hlasov. Za vládnu koalíciu Spolu by hlasovalo 20 percent respondentov a vládne hnutie STAN by dostalo 11,8 percenta hlasov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

V porovnaní z výsledkami predchádzajúceho prieskumu sa však opozičné hnutie ANO oslabilo. Vládna koalícia Spolu aj vládne hnutie STAN si prilepšili.

Pre hnutie ANO ide o najhorší výsledok prieskumu agentúry STEM od začiatku tohto roka. V parlamentných voľbách by sa v Česku podľa prieskumu zúčastnilo 58 percent oprávnených voličov.