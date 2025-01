Ženy sú pri hroziacej exekúcii zodpovednejšie a problém aktívne riešia, muži volia aj útek do zahraničia

Prístupy ľudí zasiahnutých exekúciou sú diametrálne odlišné, a to aj u žien a mužov. Prieskum inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko ukázal, že viac ako polovica z reprezentatívnej vzorky tisíc respondentov, teda 56,2 percenta, označila zvýšenie príjmov nájdením ďalšej práce a dlh splácať ako prvú voľbu.

Ide o 58 percent opýtaných žien a 54 percent mužov, mladých ľudí do 33 rokov, vzdelanejšie skupiny obyvateľstva, skôr vyššie príjmové kategórie, a tých, čo majú úspory.

Na druhom mieste riešenia exekúcií vyšiel z prieskumu pokus oddlžiť sa pomocou osobného bankrotu, ktorý preferuje 43 percent respondentov, častejšie muži.

„Muži hľadajú jednoduchšie riešenia ako je osobný bankrot alebo útek pred exekúciou do zahraničia, ženy sa správajú zodpovednejšie a aktívne problém riešia,“ interpretuje dáta riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích.

Medzi ďalšími riešeniami, ktoré by ľudia v exekúcii využili, je aj presťahovanie sa do zahraničia. Niektorí respondenti otvorene uviedli, že by sa snažili správať sa „neviditeľne“ a nereagovať. „Nereagovať, nekomunikovať či odísť žiť do zahraničia rozhodne nie je tou správnou cestou ako riešiť svoje záväzky,“ uzatvára v EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.