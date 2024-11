Ženy prejavujú rastúci záujem o investovanie, no konzervatívny prístup pretrváva

Záujem žien o investovanie na Slovensku rastie, no stále zaostáva za investičnou aktivitou mužov. Podľa prieskumu Across Private Investments až dve tretiny žien deklarovali ochotu začať pravidelne investovať. Viac ako 22 % by bolo ochotných investovať sto eur a viac.

Prekážky v podobe platovej nerovnosti

Odborníci zo spoločnosti upozorňujú, že ženám by mala byť venovaná vyššia pozornosť v oblasti investícií, aby prekonali ostych a začali si viac veriť. V súčasnosti investuje približne 35 % Sloveniek. Prekážkami sú okrem iného platová nerovnosť a potreba mať peniaze k dispozícii.

Keď už ženy investujú, sú často konzervatívnejšie ako muži a venujú pozornosť stabilite investícií.

„Kým sa ženy rozhodnú investovať, chcú poznať tak výnosy, ako aj potenciálne riziká,“ vysvetľuje Jarmila Tatarčiaková z Across Private Investments. Ženy často spájajú investovanie s pozitívnymi spoločenskými zmenami, preferujú zelené a spoločensky zodpovedné projekty.

Samostatná cieľová skupina

Podľa údajov Boston Consulting Group sa očakáva, že ženy budú do konca dekády ovládať takmer polovicu globálnych aktív. Európske investorky by mali do roku 2030 ovládať až 45 % globálnych aktív.

Tento rast majetku vyžaduje aj prispôsobenie komunikácie zo strany finančných inštitúcií. Tatarčiaková zdôrazňuje, že ženy sú samostatná cieľová skupina, ktorá si vyžaduje osobitý prístup, ktorý zohľadňuje ich špecifické požiadavky a životné situácie.