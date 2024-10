Zamestnávatelia poukazujú na neudržateľný prístup k verejným financiám, vláda ide tou najničivejšou cestou

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) po stretnutí s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom poukázali na neudržateľný prístup k verejným financiám.

Sociálni partneri v súvislosti s konsolidáciou vláde opakovane prízvukovali, že namiesto nekontrolovateľného zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia pre podniky a domácnosti je nevyhnutné uťahovať opasok aj na výdavkovej strane rozpočtu.

Najničivejšia cesta pre ekonomiku

Aj napriek tomu je však podľa zamestnávateľov výsledkom konsolidačný balík, ktorý počíta so zvýšením príjmov do štátnej kasy na úrovni 2,4 miliardy eur. Z vlastných výdavkov však vláda vyškrtá len 670 miliónov eur.

Zamestnávatelia preto v diskusii s guvernérom NBS zdôraznili, že takýto prístup je z hľadiska fungujúcej ekonomiky krajiny dlhodobo neudržateľný.

„Ísť cestou opakovaného zvyšovania daní a odvodov je pre vládu najkratšia, no pre ekonomiku zároveň najničivejšia cesta. Otázkou, na ktorú však nikto odpovedať nechce je či a dokedy takéto zásahy podniky a domácnosti ešte utiahnu,“ konštatuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Plátajú diery v rozpočte novými daňami

Ten zároveň dopĺňa, že pokiaľ bude štát rok čo rok plátať diery v rozpočte novými daňami a poplatkami, domácnostiam len v najbližších pätnástich rokoch ukrojí z príjmov 10 % – 15 %. Pokiaľ by sa rozhodol ísť výhradne cestou vyberania firemných daní, tieto by celkovo vzrástli minimálne o 35 %, čo by malo na slovenskú ekonomiku deštrukčný dopad.

„Máme za to, že práve úlohou NBS ako odbornej autority by malo byť otvorene komunikovať jednotlivé riziká a zdôrazňovať nevyhnutnosť konsolidácie na výdavkovej strane rozpočtu, a to aj vrátane nepopulárneho škrtania v dôchodkovej oblasti,“ spresňuje Kiraľvarga.

Zamestnávatelia s guvernérom diskutovali aj o nepriaznivom demografickom vývoji a výraznom starnutí populácie. Tieto faktory už dnes negatívne ovplyvňujú pracovný trh, avšak ich negatívne dopady budú v budúcnosti ešte výraznejšie. Podľa predikcií NBS bude výrazné starnutie populácie na Slovensku témou minimálne najbližšie tri desaťročia.

Akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Prakticky všetky odvetvia národného hospodárstva sa pritom už dnes boria s akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Situáciu ešte viac komplikujú aj predčasné odchody do dôchodkov, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie než zotrvanie na pracovnom trhu.

Zamestnávatelia združení v RÚZ v rámci diskusie zdôraznili aj fakt, že zefektívňovanie jednotlivých procesov v rámci verejnej správy taktiež prispieva k šetreniu na výdavkovej strane rozpočtu. V tomto kontexte poukázali aj na to, že by bolo načase štatistiky produkovať na základe údajov zo Sociálnej poisťovne a nie z výkazov štatistického úradu, ktoré opakovane zaťažujú podnikateľov byrokraciou.

Rovnako tak by podľa nich štát mal začať aktívne a plnohodnotne využívať výkazy pre DPH a ďalšie administratívne zdroje údajov na zisťovanie štátnej štatistiky. Tie by mohli znamenať nielen menej záťaže pre podniky, ale najmä vyššiu efektivitu a úsporu nákladov na strane štátu.