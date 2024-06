V prípade ak sa bitcoin osvedčí, bude podľa analytika Karpiša čoraz viac plniť monetárnu funkciu

Každý by mal mať v portfóliu aspoň nejaké zlato, no je dobré ho nakupovať postupne. Bitcoin, označovaný ako „digitálne zlato“, podľa Juraja Karpiša z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) stále nemá rovnaké vlastnosti ako fyzické zlato.

Napríklad, keď začala vojna na Ukrajine alebo po teroristickom útoku na Izrael, zlato išlo hore a bitcoin dole spolu s akciami a rizikovými aktívami. Bitcoin je teda stále považovaný za rizikové aktívum. Bitcoin je blízko svojich maxím, no predpovedať jeho cenu je veľmi komplikované.

Status stabilného monetárneho aktíva

„Je to o mnoho rizikovejšie aktívum ako zlato,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Karpiš. Avšak bitcoin má podľa neho potenciál dosiahnuť status stabilného monetárneho aktíva. Na rozdiel od akcií, ktoré generujú výnosy, bitcoin rovnako ako zlato nemá výnosový potenciál, avšak môže ponúknuť niekoľko dôležitých finančných funkcií.

Bitcoin nie je podľa Karpiša investícia v tradičnom zmysle slova. Na rozdiel od akcií nemá výnosy, podobne ako zlato je skôr monetárnym aktívom. Ak sa bitcoin osvedčí a nebude zakázaný, bude čoraz viac plniť monetárnu funkciu podobne ako zlato.

Poistná zložka investorov

Táto kryptomena by mohla fungovať ako poistná zložka v portfóliách investorov, ktorá zvyšuje svoju hodnotu, keď sa iným aktívam nedarí. Bitcoin by sa teda mohol stať podľa analytika digitálnou verziou zlata, ktorá ponúka likviditu a stabilitu v čase finančnej neistoty, čím by získal dôležitú úlohu v globálnom finančnom systéme.

Platidlo by malo byť stabilné, aby sme sa na neho mohli spoľahnúť. Bitcoin má ambíciu byť alternatívou štátnych peňazí. Oficiálna adopcia bitcoinu však bude podľa Karpiša čeliť prekážkam.

Štáty sa budú brániť, keď uvidia, že bitcoin získava popularitu. Peniaze sú pre štát dôležitým fiškálnym zdrojom. Ak by ľudia začali masovo používať bitcoin, štáty by mohli podľa Karpiša zaviesť prísnejšie opatrenia na jeho obmedzenie.