Tieto dve metropoly sa delia o titul najdrahšieho mesta

V poslednom rebríčku najdrahších miest od Economist Intelligence Unit (EIU) došlo k zaujímavým posunom, ktoré otriasli svetom cien a životných nákladov. Po 11 rokoch dôkladných analýz a porovnávaní viac ako 200 tovarov a služieb v stovke globálnych metropol, sa na vrchol vynorila prvýkrát táto dvojica miest deliaca si prvenstvo v rebríčku najdrahších miest na život.

Singapur: Stálica na špici

Singapur, mesto známe svojou dynamikou a postavením jedného z vedúcich finančných centier v Ázii, si pripisuje svoj deviaty titul najdrahšieho mesta. Jeho neustály vzostup a udržiavanie na vrchole nie je žiadnym prekvapením, najmä keď vezmeme do úvahy rastúce náklady na bývanie a vysoké ceny služieb. Tento mestský štát je dôkazom, ako rýchly ekonomický rozvoj a globalizácia môžu ovplyvniť životné náklady.

Zürich: Európsky skokan roka

Oproti tomu, Zürich, ktorý sa v minulom roku umiestnil až na šiestom mieste, urobil ohromujúci skok na vrchol. Vďaka posilňovaniu švajčiarskeho franku a rastu nákladov spojených s kultúrou, cestovaním a rekreáciou, sa stal spolu so Singapurom nositeľom titulu najdrahšieho mesta. Tento vzostup poukazuje na dynamiku európskych miest a ich schopnosť dosahovať významné ekonomické míľniky.

Švajčiarsko a USA na medailových pozíciách

Zaujímavosťou je, že Zürich nie je jediným švajčiarskym mestom na popredných priečkach. Ženeva, známa svojou vysokou životnou úrovňou a silnou menou, sa umiestnila na treťom mieste spoločne s New Yorkom. Ten oproti minulému rolu spadol z prvej priečky, o ktorú sa delil spolu so Singapurom. Do top desiatky sa dostali i ďalšie dve americké mestá, a to Los Angeles na piatom mieste a San Francisco na desiatom.

Medzi najlacnejšie mestá naopak patrí sýrsky Damask, Teherán v Iráne a líbyjský Tripolis.

Zhrnutie: Top 10 najdrahších miest

Singapur Zürich Ženeva/New York Hongkong Los Angeles Paríž Kodaň Tel Aviv San Francisco

Tento rebríček odhalil nielen rastúce náklady spojené s mestským životom, ale aj to, ako globálne ekonomické a menové trendy môžu ovplyvniť, kde sa žije najdrahšie.