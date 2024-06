Slovenská sporiteľňa a VÚB banka majú od júla nové cenníky bankových poplatkov. Za čo si klienti priplatia?

Dve veľké banky od júla upravujú svoje cenníky. Jednou z nich je Slovenská sporiteľňa, druhá je VÚB banka. Zmeny sa týkajú napríklad poplatkov za vedenie účtu. Banky však poskytujú svoje balíčkové účty, kde si klient vie vyskladať to, čo potrebuje a môže získať účet aj bez poplatkov.

Slovenská sporiteľňa

Zmeny cenníka budú v rámci cezhraničných prevodov debetných a kreditných kariet, pri spotrebných úveroch a aj pri úveroch na bývanie, kde banka znižuje poplatky za poistenie. Banka zaviedla taktiež nový poplatok pri investičných službách.

Banka ruší Space účty X

Ak máte tento účet a do 30. júna si nevyberiete iný, banka ho klientovi zmení. Do ponuky pridala banka aj nový balík Premium za mesačný poplatok 13 eur.

Ide o službu k Space účtu, ktorá bude fungovať ako jeho nadstavba. V cene bude debetná karta Visa Platinum, cestovné poistenie, neobmedzený vstup do letiskového salónika vo Viedni, poistenie zneužitia platieb na internete a veľa ďalších výhod. Číslo účtu, nastavenia kariet a heslo do internetbankingu zostanú nezmenené.

Platobné služby – cezhraničné prevody

Banka mení príplatky za prevod s platobnou podmienkou OUR, a to pri prevodoch do Srbska, Veľkej Británie, Macedónska, Bosny a Hercegoviny.

Srbsko: za prevody v akejkoľvek výške sa poplatok zvýši z 9 eur na 15 eur.

Veľká Británia: za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 8 eur. Aktuálne Veľká Británia spadá ešte pod „zvyšné krajiny“ s poplatkom 7 eur pre platby do 12 500 eur, 16 eur pre platby od 12 500 do 50 000 eur a 25 eur pre platby od 50 000 eur. Od 1. júla bude krajina uvedená zvlášť.

Macedónsko: za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 9 eur. V súčasnosti ešte Macedónsko spadá pod „zvyšné krajiny“, rovnako ako Veľká Británia.

Bosna a Hercegovina: za prevody v akejkoľvek výške bude poplatok 20 eur, aj v tomto prípade ide o odčlenenie od kategórie „zvyšné krajiny“.

Platobné karty

Poplatok za vedenie debetnej karty Visa Platinum sa zvýši z 8 eur na 10 eur. K službám v cene karty zároveň pribudnú bezplatné vstupy do letiskových salónikov vo Viedni.

Spoplatňuje sa zaslanie SMS s jednorazovým autorizačným 3D Secure kódom, ktorá slúži na potvrdenie platieb na internete. Poplatok 20 centov bude banka účtovať od 1. septembra 2024. Tento poplatok sa nebude týkať klientov nad 65 rokov.

Banka zvyšuje mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Classic z 2,25 eura na 3 eurá. Zároveň banka pri tejto karte ruší vybrané poplatky. Sú to napríklad za dodatkovú kartu, zasielanie výpisov transakcií v papierovej forme poštou, vydanie náhradnej kreditnej karty, prekročenie celkového úverového rámca a ďalšie.

Mesačný poplatok za kreditnú kartu Visa Gold sa zvýši z 8 eur na 9 eur. Aj v tomto prípade banka popri tom ruší vybrané poplatky.

Ruší sa služba Rýchle čerpanie výplatou v hotovosti. Služba Rýchle čerpanie výplatou na účet zostáva.

Väčšina klientov Slovenskej sporiteľne však má tzv. balíčkový účet. V rámci neho si klienti vedia nastaviť a vyskladať účet aj bez poplatkov. Ak napríklad pravidelne platia kartou a majú investičný produkt či sporenie.

Spotrebné úvery na čokoľvek

Poplatok za poskytnutie úveru bude vo výške 2 % z výšky úveru, minimálny poplatok je 20 eur. Aktuálne je to ešte 30, 60, 120, 160, 220 a 300 eur v závislosti od výšky úveru.

Banka z ponuky vyraďuje rozšírený súbor poistenia k úveru. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Zvýši sa sadzba pre komplexný súbor poistenia k úveru na 9,99 % z mesačnej splátky, aktuálne je to ešte 9,97 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Úver na bývanie

Banka vyraďuje z ponuky základný súbor poistenia k úveru. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Znižuje sa sadzba pre rozšírený súbor poistenia k úveru na 12,56 % z mesačnej splátky úveru, teraz je to 13,15 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Znižuje sa sadzba pre komplexný súbor poistenia k úveru na 15,02 % z mesačnej splátky úveru, v súčasnosti je to ešte 15,45 %. Zmena bude platná od 3. augusta 2024.

Sporenie a investovanie

Banka zavádza nový poplatok 9 eur za vyhotovenie reportov týkajúcich sa cenných papierov. Bude sa to týkať prehľadu ziskov a strát, prehľadu dividend a kupónov a prehľadu zdanenia príjmov z predaja za predchádzajúci kalendárny rok.

VÚB banka

Zmena sa dotkne mesačných poplatkov za vedenie účtu, hotovostných aj bezhotovostných služieb, či platobných kariet. Pri spotrebiteľských úveroch pribudli v cenníku služieb poplatky za poskytnutie spotrebiteľského úveru.

VÚB Účet bude za poplatok 7 eur, aktuálne je mesačný poplatok ešte vo výške 6 eur. VÚB Účet pre mladých zdražie z troch eur na 3,5 eura.

Avšak ako konkurenčné banky, aj VÚB poskytuje svojim klientom odmenu za vernosť. A pri správnom využívaní účtu sa vedia dopracovať aj k 100-percentnej zľave. Rovnako poskytuje svoje balíčkové účty, kde si klient vie vyskladať to, čo potrebuje.

Hotovosť a karty



Zdražie aj vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB banke. Pri minciach do 50 kusov a bankovkách bude poplatok 6 eur, aktuálne je to 5 eur. Nad 50 kusov a za každých začatých 50 mincí taktiež poplatok stúpne z 5 na 6 eur.

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami z konkurenčného bankomatu a cez službu cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách bude za poplatok 4 eurá, aktuálne je to poplatok 3,5 eura.

Vklad hotovosti debetnými platobnými kartami cez bankomat VÚB podporujúci funkciu vkladu bude za poplatok 50 centov. V súčasnosti je to 30 centov.

Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu debetnou a kreditnou kartou zdražie z dvoch eur na tri eurá. Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí, dobitie kariet mobilných operátorov pri debetnej karte zdražie z 22 centov na 25 centov. Mierne sa zvýši aj cena cezhraničnej konverzie.

Úvery

Banka pri spotrebiteľských úveroch vylúčila poplatok za potvrdenie o výške odplaty. No pribudli aj nové poplatky. Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t bude za poplatok 33 eur. Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t formou finančného lízingu bude za poplatok 39,6 eura vrátane DPH.

Vyhotovenie kópie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s úverom a finančným lízingom na žiadosť dlžníka bude stáť 20 centov za stranu. Vystavenie splnomocnenia na Dopravný inšpektorát SR bude za poplatok 15 eur.