Slovenská národná strana pomáha malým a stredným podnikom, podľa Danka im vybavila nižšie dane (video)

Slovenská národná strana (SNS) je podľa slov jej predsedu Andreja Danka známa tým, že pomáhala živnostníkom a malým a stredným podnikom.

Znížili 15-percentnú daň z príjmu na 10 % pre malé firmy do obratu do 100-tisíc eur ročne namiesto pôvodných 60-tisíc eur. Pri živnostníkoch ostáva 15-percentná daň, no paušálne výdavky pre živnostníkov sa zvýšia zo 60-tisíc eur na 100-tisíc eur.

„Vybavili sme 5 % DPH pre gastrosektor, namiesto 10 % DPH,“ povedal na stredajšom brífingu Danko. Tringelty, ktoré sa dajú čašníkom pri platbe kartou, budú podľa neho oslobodené od daní a odvodov.

Ďalšou dobrou správou podľa Danka je, že zrážková daň z dividend sa zníži z 10 % na 7 %. „Stále platí, že Slovenská národná strana znižuje dane, a tým pomáhame podnikateľom,“ dodal Danko.