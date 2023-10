Rovnaká daň ako na pivo sa má zaviesť aj na ďalší alkoholický nápoj, štátu by to prinieslo 37 miliónov ročne

Jeden z alkoholických nápojov by na Slovensku mal stratiť daňovú výnimku. Vyplýva to z implementačného plánu revízie výdavkov na dotácie na roky 2023 až 2026, ktorým by sa mala zaoberať vláda. Požaduje to Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v rámci revízie verejných výdavkov.

Na tzv. tiché víno sa v súčasnosti vzťahuje nulová sadzba spotrebnej dane. Ide o víno, ktoré nešumí. Nie je teda ani perlivé, ani šumivé. Šumivé vína sú pritom zaťažené spotrebnou daňou.

Podľa predloženého materiálu by sa mala od roku 2025 postupne zaviesť sadzba dane z tichého vína na úrovni piva. Štátu by to mohlo priniesť 37 miliónov eur ročne.