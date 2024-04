Nový šéf Across Miroslav Boublík: Chceme priniesť na Slovensko globálne investičné trendy (rozhovor)

Miroslav Boublík, skúsený investor s bohatou kariérou v Silicon Valley, Singapure alebo aj v Rusku, prevzal vedenie spoločnosti Across Private Investments. V rozhovore pre agentúru SITA prezradil ambiciózne plány pre firmu, očakávania od investičného trhu a zdôraznil dôležitosť expertízy pri investovaní.

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu prísť na Slovensko a prevziať vedenie Acrossu?

Bola to práve samotná firma. Keď ma oslovil zakladateľ, pán Július Strapek, bol som fascinovaný platformou, ktorú Across za 22 rokov vybudoval. Je to firma s výbornou históriou, zaujímavými produktmi a veľkým potenciálom.

Aké sú vaše ciele do budúcnosti?

Chcem priniesť firme a klientom prístup na globálne trhy. Plánujeme rozšíriť pôsobenie Acrossu do ďalších krajín a ponúknuť exkluzívne produkty, ktoré na slovenskom trhu zatiaľ nie sú dostupné. Domovom a hlavným trhom pre firmu samozrejme zostane Slovensko, ale v hľadáčiku sú aj najbližšie trhy, ako sú Česko, Poľsko a Rakúsko.

Investičný trh na Slovensku a v regióne Strednej Európy?

Stredoeurópsky trh má obrovský potenciál pre rast. Vidíme, že sa blíži k západnej Európe, ale stále má dosť dobehnúť. Ľudia u nás sú zatiaľ konzervatívni a investujú prevažne do realít alebo do bankových produktov. Je tu veľký priestor pre rozšírenie investičného portfólia a diverzifikáciu, s čím by sme chceli klientom pomôcť.

Faktory pri investovaní do private equity?

Pri private equity je biznis už ľahšie uchopiteľný a jeho profitabilita je overiteľná. Dôležitá je diverzifikácia portfólia a výber spoľahlivých zakladateľov, ktorí už úspešne prešli podobnou cestou.

