NBS preberá dohľad nad trhom s kryptoaktívami na Slovensku, podnikatelia už budú potrebovať licenciu

Národná banka Slovenska (NBS) od pondelka oficiálne preberá dohľad nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív v súlade s európskym nariadením MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). NBS bude udeľovať licencie poskytovateľom služieb, čím sa posilní transparentnosť a ochranu spotrebiteľov na trhu s kryptoaktívami. Regulácia sa však netýka samotných kryptoaktív, ale podnikateľov v tejto oblasti.

„Spotrebitelia môžu naďalej nakupovať, predávať a používať kryptoaktíva tak, ako doteraz,“ zdôrazňuje NBS, pričom odporúča investovať len do toho, čomu ľudia rozumejú a mať na pamäti, že do rizikových investícií by mali vložiť iba peniaze, ktoré si môžu dovoliť stratiť. NBS bude na svojej webovej stránke zverejňovať zoznam subjektov, ktoré získali licenciu na poskytovanie služieb kryptoaktív.

Ako upozorňuje, priestor pre podvody sa zúži, ale nezmiznú úplne. Podnikatelia v oblasti kryptoaktív budú potrebovať licenciu od NBS na poskytovanie regulovaných služieb od 30. decembra 2024. Tieto služby zahŕňajú úschovu a správu kryptoaktív, prevádzku obchodných platforiem, výmenu kryptoaktív za fiat meny alebo iné kryptoaktíva, a poradenstvo a riadenie portfólia. Získanie licencie bude vyžadovať preukázanie odbornosti, dostatočný kapitál a dodržiavanie vysokých štandardov správy a riadenia spoločnosti.