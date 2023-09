Dôchodky sa opäť zvýšia, penzisti si prilepšia o desiatky eur

Poberatelia minimálnych dôchodkov si od októbra druhýkrát v tomto roku prilepšia. Sociálna poisťovňa totiž zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná čiastka za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eura mesačne zvýši na 389,90 eura mesačne.

Zvýšené sumy dôchodkov

Sociálna poisťovňa minimálne penzie zvýši automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať a o tejto zmene dostanú rozhodnutie. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti poštou vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov penzií.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Keďže sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí ho v súčasnosti nepoberajú.

Základná výška minimálnej penzie

Ak od 1. októbra bude suma ich riadneho súčasného dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší.

Od júla tohto roka základná výška minimálnej penzie tvorí 1,36-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, od začiatku októbra sa však zvýši na 1,45-násobok sumy životného minima.

Ak osoba získala od 31 do 39 rokov dôchodkového poistenia, od októbra sa jej každý ďalší nadobudnutý rok dôchodkového poistenia nad 30 rokov na výške dôchodku zhodnotí viac.

Za každý rok dôchodkového poistenia od 30 do 39 rokov minimálna penzia stúpne o 2,5 percentuálneho bodu zo sumy životného minima, za každý rok dôchodkového poistenia od 40 rokov do 49 rokov o tri percentuálne body zo životného minima, za každý rok dôchodkového poistenia od 50 rokov do 59 rokov o päť percentuálnych bodov a za 60. a ďalší rok dôchodkového poistenia o 7,5 percentuálneho bodu zo životného minima.