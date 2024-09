KDH predstavilo päť riešení v rámci konsolidácie verejných financií. Nesúhlasí, aby štát na sebe šetril len 5 % a zvyšok zaplatili ľudia (video)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí s tým, aby štát v rámci konsolidácie šetril na sebe len 5 % a zvyšných 95 % zaplatili ľudia.

Päť riešení

Opozičná strana preto predstavila päť konkrétnych riešení v rámci konsolidácie verejných financií, ktoré môžu ministerstvá aplikovať takmer okamžite.

Kresťanskí demokrati odmietajú tvrdenia premiéra Fica, že nepriniesli nič v rámci konsolidačných opatrení a vyzývajú ho, aby prestal verejnosť zavádzať a začal aj reálne aplikovať a šetriť.

„Celé stretnutie s premiérom bolo divadlo, pretože naše opatrenia aj keby chceli aplikovať, nemali by šancu to stihnúť v paragrafovom znení predložiť do NR SR. Zákon prišiel do parlamentu a v skrátenom legislatívnom konaní, kde nám doslova zapchali ústa. Mohli sme o tom debatovať len v obmedzenom čase a včera večer si koaliční poslanci schválili konsolidačný balíček. Sme presvedčení, že s konsolidáciou treba začať už dnes,“ uviedol poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Šetrenie na energiách či minimalizácia externých služieb

Opozičná strana navrhuje šetrenie ministerstiev na energiách, čiže na elektrine a teple, zoškrtať treba podľa nich aj výdavky na tovary a služby. Tretie opatrenie sa týka verejného obstarávania, ktoré beží už teraz na nákup softvérových licencií.

V mnohých prípadoch pritom ide o tzv. ležiace licencie, ktoré nik nevyužíva, preto treba podľa KDH urobiť audit, kde sa zníži ich počet a ušetrí sa. Ďalej odporúča centralizáciu verejného obstarávania.

Posledným piatim opatrením je minimalizácia externých služieb. Ide o poradenské či právne služby či školenia, v rámci ktorých štát využíva externé firmy, ale na to vie využiť aj svoje vlastné zdroje, ktoré musí identifikovať. Ak by štátna správa ušetrila do konca roka na výdavkoch na sebe len 10 %, ide o sumu približne 400 mil. eur.