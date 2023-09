Financovanie vysokoškolského štúdia. Kedy začať a ako získať viac z úspor?

Dobre zvolenou investíciou je podľa finančných odborníkov investícia do vzdelania našich detí. Avšak štúdium na vysokej škole niečo stojí, a to dokonca aj na tej štátnej. V prípade súkromných alebo zahraničných škôl sa poplatky vedia vyšplhať na tisíce eur. Štúdium vo Veľkej Británii môže vyjsť aj na viac ako 200-tisíc eur, americký Harvard stojí ešte viac.

Pri rozhodovaní o investícii do vzdelania je dôležité pozerať sa na dlhodobý výhľad. Štúdium na vysokej škole nie je len o získaní diplomu, ale ide o budovanie schopností a vedomostí, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na celoživotný príjem a kariéru.

Čím vyšší stupeň vzdelania má jednotlivec, tým väčšie sú pravdepodobnosti lepších pracovných príležitostí a vyšších príjmov v budúcnosti. Rôzne prieskumy platov uvádzajú, že vysokoškoláci zarábajú v priemere aj o niekoľko stoviek eur viac ako absolventi stredných škôl.

Rozdiely v nákladoch

Je potrebné si uvedomiť, že náklady na vysokej škole sa môžu výrazne líšiť v závislosti od rôznych faktorov. Štátne školy často ponúkajú nižšie poplatky, čo môže byť výhodné pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť veľké investície do školného v podobe súkromnej či zahraničnej školy.

Hoci platí, že štúdium na štátnej škole je bezplatné, no na každej škole je potrebné čo to zaplatiť. Za prihlášku, knihy, skriptá, prípadne internát, za externé štúdium sa dokonca platí vždy. Samozrejme, ako sme spomenuli vyššie, súkromné alebo zahraničné školy sú násobne nákladnejšie.

Ak rodinný rozpočet neumožňuje podporiť dieťaťa a jeho vysokoškolské štúdium, je možné u nás využiť systém sociálnych štipendií. Jeho výška závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne so študentom posudzovaní. Maximálne je to 375 eur mesačne.

Niektoré vysoké školy ponúkajú motivačné a prospechové štipendium. Jeho výška je rôzna, každá škola to má inak. Udeľuje sa za výborný prospech, prezentáciu školy, či plnenie rôznych školských povinností.

Dá sa na výdavky pripraviť

Odborníci zo spoločnosti Partners Group SK radia, že na vysokú školu by rodičia mali deťom sporiť už pri ich narodení. Odkladanie nižšej čiastky na mesačnej báze zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej a zároveň odložené peniaze si zarábajú samé na seba.

No ak ste prípravu podcenili, existujú aj iné možnosti. Pôžička, či úver by však mali byť podľa odborníkov krajné riešenie. Vzniká pri nich záväzok vrátiť nielen požičanú čiastku, ale aj úroky, čím sa štúdium značne predraží. Okrem komerčných úverov od bánk existuje aj možnosť požičať si peniaze od štátu, a to prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania.

Účinnejší systém opatrení, ako je plánovanie, dlhodobá príprava a zhodnocovanie úspor cez rozumné investovanie, zatiaľ podľa vyjadrení sprostredkovateľskej spoločnosti nikto nevymyslel. Cieľom skorej prípravy je dlhodobé zhodnocovanie úspor cez investičné programy so zaujímavým výnosom.

Pozor si však treba dávať na príliš lákavé ponuky s vysokým prezentovaným výnosom, nikto nemôže garantovať vysoký výnos bez rizika. Nevhodným produktom možno prísť o časť, ale aj o celú investovanú sumu.

Rozhoduje čas

Ak by rodičia začali s prípravou pri narodení dieťaťa, na prípravu majú 18 rokov. Ak by dávali 30 eur mesačne v rámci programu pravidelného investovania do podielových fondov alebo ETF fondov, kde priemerný výnos je teoreticky 6 %, v osemnástich rokov potomka bude nasporená suma podľa odborníkov z Partners Group SK viac ako 11-tisíc eur.

Pri sume sto eur mesačne s rovnakým portfóliom bude výsledná hodnota v čase ukončenia strednej školy dieťaťa viac ako 38-tisíc eur. Čo môže pomôcť pri financovaní štúdia aj v zahraničí.

Ak rodičia začínajú s prípravou až pred nástupom dieťaťa na strednú školu, na prípravu majú štyri roky. Odborníci na financie odporúčajú kombináciu produktov rozdeliť na tretiny. Tretinu do sporiaceho účtu, tretinu do vhodne zvolenej stratégie ETF fondov, tretinu do realitných podielových fondov s kvalitnými nehnuteľnosťami v portfóliu.

Takto je možné dosiahnuť podľa Partners Group SK vyvážený pomer bezpečnosti a potenciálneho výnosu na takomto krátkom horizonte. Ak by bol dlhší čas, pomery vkladov do produktov by sa menili a výnosnosť investícií by mohla stúpať.

Ak však rodičia nestihli svojim deťom nič našetriť alebo im to finančné možnosti neumožnili, samotný vysokoškolák si vie vykryť školské výdavky väčšinou aj sám. A to rôznymi brigádami, či prácou na skrátený úväzok.

Investícia do rozvoja

Investícia do vzdelania nie je len o návrate finančných prostriedkov. Je to investícia do rozvoja a rastu nášho spoločenstva a krajiny. Lepšie vzdelaní jednotlivci prispievajú k inováciám, hospodárskemu rastu a spoločenskej stabilite. Vzdelanie je kľúčom k budovaniu lepšej budúcnosti pre všetkých.

Je dôležité starostlivo zvažovať rôzne možnosti a venovať pozornosť dlhodobým prínosom pre vzdelanie našich detí. Investícia do ich budúcnosti je investíciou do budúcnosti nášho sveta.