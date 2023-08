Druhý pilier je pre Fica obrovské lákadlo. Demokrati sa obávajú, že ho opäť bude využívať ako pokladničku (video)

Ak sa predseda strany Smer-SD Robert Fico po septembrových parlamentných voľbách stane štvrtýkrát premiérom, dôchodkové úspory ľudí uložené na účtoch v druhom pilieri sú ohrozené.

Na tlačovej besede to uviedol expert strany Demokrati, bývalý minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Upozornil na to, že 1,8 milióna sporiteľov má v súčasnosti na účtoch 13 miliárd eur.

Zásahy Fica do druhého piliera

„Pre Roberta Fica je to obrovské lákadlo,“ povedal. Tieto peniaze môže Fico podľa Mihála po voľbách použiť na financovanie sociálnych balíčkov alebo na znižovanie vysokého deficitu verejných financií.

Expert strany Demokrati pripomenul zásahy Róberta Fica do druhého dôchodkového piliera v čase, keď bol Fico predsedom vlády. Fico podľa neho vždy využíval druhý pilier ako svoju pokladničku.

Úspory sa nezhodnocovali

„Hrozí, že ak sa Robert Fico znova dostane k moci, urobí to, ak nie horšie, čo urobil v minulosti,“ zdôraznil Mihál. V roku 2009 predseda Smeru zaviedol do druhého piliera garancie do fondov pre všetkých sporiteľov, následkom čoho sa penzijné úspory nezhodnocovali. „Fico sa potom začal smiať, že druhý pilier nevynáša a otvoril ho,“ povedal Mihál.

V roku 2012 vláda Roberta Fica zásadne znížila výšku príspevkovej sadzby do sporivého piliera, a to z pôvodných 9 percent na 4 percentá. Po tomto kroku si tak ľudia v druhom pilieri sporili o polovicu menej. Rovnako v roku 2012 Fico presunul sporiteľov z negarantovaných akciových a indexových fondov do garantovaných dlhopisových fondov.

„Týmto sporiteľom zabránil, aby sa ich majetok zhodnocoval tak, ako sa zhodnocovať mohol, keby zostali v pôvodných fondoch,“ pripomenul exminister práce.