Ako zabezpečiť finančnú budúcnosť detí už od 20 eur mesačne - ROZHOVOR

Finančné plánovanie pre deti nemusí byť len výsadou bohatých a je to určite téma, ktorá osloví každého rodiča. Mnohí však nevedia, ako správne začať alebo si myslia, že investovanie je dostupné len pre tých majetnejších.

Marek Malina, analytik investičnej platformy Portu, v rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa vysvetľuje, prečo je najdôležitejšie začať čo najskôr a ako dokáže dlhodobé investovanie výrazne zlepšiť životné podmienky vašich detí.

Začať už hneď pri narodení?

Najväčšou výhodou detí je ich dlhodobý časový horizont. „Čas je pri investovaní rozhodujúci faktor úspechu,“ vysvetľuje Marek Malina.

Už mesačné investovanie vo výške 100 eur s priemerným výnosom 8 percent ročne môže dieťaťu do dospelosti priniesť takmer 50-tisíc eur.

Najčastejšie bariéry a mýty o investovaní

Na Slovensku stále prevláda nízka finančná gramotnosť, aj tá spôsobuje, že niektorí sa investovania boja. „Mnohí veria mýtom, že investovanie je riskantné, nefunguje, alebo že je len pre bohatých,“ hovorí Malina.

Dlhodobé údaje však dokazujú opak – akciové trhy prinášajú priemerný výnos 8 až 9 percent ročne a dnes možno investovať už od 20 eur mesačne.

Tradičné sporenie vs. moderné investičné nástroje

Mnoho Slovákov stále volí bežné alebo sporiace účty, ktoré neprinášajú reálny výnos a inflácia ich hodnotu znižuje. „Ak chce rodič zabezpečiť dieťaťu lepšiu budúcnosť, mal by zvážiť investovanie do akciových trhov, ktoré z dlhodobého hľadiska ponúkajú vyššiu návratnosť,“ vysvetľuje Malina.

Finančná gramotnosť od detstva

Deti si môžu osvojiť základné princípy hospodárenia už v mladom veku. Malina odporúča začať s vreckovým a postupne deťom vysvetľovať koncept šetrenia a zhodnocovania peňazí. „Ak dokážete deťom ukázať, ako odloženie spotreby prináša odmenu, pripravíte ich na úspešné finančné plánovanie v dospelosti,“ hovorí.

Ako vybrať správnu investičnú platformu

S veľkým množstvom možností na trhu prichádzajú aj riziká. „Dôležité je vyhnúť sa neovereným platformám a ponukám s nereálnymi výnosmi,“ upozorňuje Malina. Správny partner by mal mať dlhoročné skúsenosti, transparentné poplatky a pozitívne referencie.

Investovanie pre deti teda nie je len o peniazoch – je to cesta, ako im poskytnúť vzdelanie, stabilitu a lepší štart do života. Čím skôr rodičia začnú, tým väčší bude efekt zloženého úroku a dlhodobého horizontu. Rodičia by však nemali zabúdať ani na vlastnú finančnú gramotnosť, ktorá je kľúčom k dobrým rozhodnutiam.

V celom rozhovore sa dozviete:

kedy je najlepšie začať investovať pre deti

aké sú najčastejšie chyby a mýty spojené s investovaním

ako učiť deti finančnej gramotnosti už od mladého veku

prečo tradičné sporenie nemusí stačiť na zabezpečenie budúcnosti

na čo si dať pozor pri výbere investičnej platformy

Ďalšie zaujímavé rozhovory si môžete vypočuť aj na —> Spotify