Vodíkové lietadlá zatiaľ nie sú realistickým riešením pre zníženie emisií v letectve

Lietadlá poháňané vodíkom, ktoré niektorí považujú za spôsob, ako výrazne znížiť uhlíkovú stopu leteckej dopravy, sa podľa šéfa francúzskeho výrobcu leteckých motorov Safran v dohľadnej budúcnosti nestanú reálnym riešením. Pred výborom francúzskeho parlamentu to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Olivier Andries.
„Vodík v letectve je skôr záležitosťou 22. storočia,“ uviedol Andries. Reagoval tak aj na dlhoročné plány európskeho výrobcu lietadiel Airbus, ktorý pracuje na vývoji vodíkového lietadla s cieľom jeho nasadenia v 40. rokoch tohto storočia, hoci už priznal, že vývoj napreduje pomalšie, než sa očakávalo.
Treba si počkať
Spaľovanie vodíka produkuje len vodnú paru, čo z neho robí atraktívnu alternatívu k fosílnym palivám. Podľa Andriesa však jeho využitie v letectve naráža na zásadné technické prekážky.
Kvapalný vodík aj pri teplote mínus 253 stupňov Celzia zaberá približne štvornásobný objem v porovnaní s leteckým petrolejom, čo je nezlučiteľné so súčasnými konštrukciami lietadiel.
Okrem toho by si prechod na vodík vyžadoval miliardové investície do skladovacích a distribučných systémov na letiskách po celom svete. „Nemôžete prichádzať s nápadmi, ktoré nie sú kompatibilné s dnešným ekosystémom,“ zdôraznil Andries.
Päť miliárd
Šéf Safranu zároveň spochybnil návrhy na obmedzovanie leteckej dopravy z ekologických dôvodov. Pripomenul, že vlani cestovalo lietadlom viac ako päť miliárd ľudí a príjmy globálneho leteckého sektora sú už o 20 percent vyššie než pred pandémiou.
„Rast je veľmi silný, či sa nám to páči alebo nie,“ dodal s poukazom na rastúci dopyt v krajinách ako India.