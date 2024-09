Vodič skolaboval, tréner skrútil volant, nehode sa však juniorka poľského tímu nevyhla. Zahynuli dve osoby, ďalšie sú zranené

Cesta zo sobotňajšieho zápasu sa pre poľský futbalový juniorský tím MZKS Alit Ozarów skončila tragédiou. Autobus, ktorý viezol mladých futbalistov, zišiel z cesty a narazil do stromu neďaleko obce Lechów.

Podľa portálu šport.sk bol vodič na mieste mŕtvy a tréner Damian Jedrzejewski podľahol zraneniam po prevoze do nemocnice. Poľský tím MKS Czarni Połaniec vydal vyhlásenie, kde informoval aj o zdravotnom stave ďalších 14 zranených hráčov juniorky MZKS Alit Ozarów.

„S veľkou bolesťou musíme oznámiť tragickú správu, pre ktorú sa nám dnes zastavil svet. V dôsledku nehody, ktorá sa stala popoludní na štátnej ceste č. 74 pri obci Lechów, zomrel náš priateľ a mládežnícky tréner Damian Jedrzejewski. Druhou obeťou tejto nešťastnej udalosti je vodič autobusu, ktorý zomrel na mieste. Životy našich hráčov nie sú ohrozené, avšak v dôsledku zranení museli všetci podstúpiť vyšetrenia v nemocnici. Niektorí z nich sú hospitalizovaní, ostatní sa už vrátili do svojich domovov,“ informoval klub.

Ďalej sa tam píše o myšlienkach na rodiny obetí a že sa im poskytuje pomoc a podpora. „Odpočívajte v pokoji,“ doplnil poľský manšaft.

„Je to tragédia, chce sa mi plakať. Klub organizoval v sobotu popoludní bežecké podujatie a chlapci mali doraziť na občerstvenie. Sme z toho úplne zdrvení. Všetky udalosti spojené s naším klubom boli rozhodnutím vedenia zrušené vrátane štvrtoligového zápasu seniorského tímu,“ uviedol prezident klubu MKS Czarni Połaniec Grzegorz Witek. Priblížil, že autobus bol technicky v poriadku a vodič nebol pod vplyvom alkoholu.

Zosnulý 43-ročný tréner však bol údajne hrdinom. Nebyť jeho činu, tragédia si mohla vyžiadať ešte viac obetí. „Vodič na ceste skolaboval a tréner sa pokúsil zachrániť situáciu otočením volantu, čím pravdepodobne zabránil ešte väčšej tragédii,“ dodal Witek.

