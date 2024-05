Ukrajina potvrdila účasť na tohtoročných LOH v Paríži napriek vojne, športovci sa pripravovali pod raketami a bombami

Ukrajina napriek prebiehajúcej vojne s Ruskom vyšle svoj tím športovcov na tohtoročné olympijské hry v Paríži, ktoré sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. Ako referuje web insidethegames.biz, oznámil to ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj a oficiálne to potvrdil aj web tamojšieho ministerstva mládeže a športu.

Vôľa vyhrať

„Tieto hry sú pre Ukrajinu mimoriadne dôležité, pretože sú príležitosťou ukázať svetu našu vôľu a silu ducha. Slogan Ukrajiny na olympijských hrách bude ‚Vôľa vyhrať‘,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Bidnyj povedal, že Ukrajina už v súvislosti s OH 2024 zaznamenala víťazstvo, pretože Rusku bola po rozpútaní vojny pozastavená účasť v olympijskom hnutí. Šéf Ukrajinského olympijského výboru Vadym Hutcajt povedal, že vyslanie športovcov na olympiádu je dôležitým posolstvom.

Ruskí a bieloruskí športovci

„Už teraz je to víťazstvo, že sa môžeme zúčastniť na OH v podmienkach invázie. Športovci sa na hry pripravovali pod raketami a bombami,“ povedal Hutcajt.

Väčšina ukrajinských športovcov pred olympijskými hrami trénuje mimo vlasti. Ruskí a bieloruskí športovci sa môžu na parížskych hrách zúčastniť len ako neutrálni v individuálnych športoch, bez použitia vlajok, hymien a ďalších národných symbolov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a rôzne športové federácie chcú zabezpečiť, aby na OH nemohli štartovať športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí podporili ruskú inváziu na Ukrajinu.