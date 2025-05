Vo veku 98 rokov zomrela legendárna ruská baletná osobnosť Jurij Grigorovič, ktorý bol tri desaťročia hlavným choreografom slávneho moskovského Veľkého divadla.

Grigorovič sa narodil v sovietskom Leningrade v baletnej rodine a jeho kariéra – najprv ako tanečníka a potom ako choreografa – trvala 80 rokov. Po väčšinu tohto obdobia bol umeleckou silou Veľkého divadla, ktoré vraj riadil železnou rukou.

„Jurij Grigorovič, jedna z kľúčových postáv sveta baletu v druhej polovici 20. storočia, zomrel,“ uviedlo Veľké divadlo na sociálnych sieťach.

Luskáčik, Labutie jazero či Kamenný kvet

Grigorovič si urobil meno inscenovaním klasických diel ako Luskáčik, Labutie jazero a Kamenný kvet. Druhé menované bolo jeho najznámejším dielom, založeným na sérii ľudových rozprávok z Uralu, ktoré sprevádzala hudba skladateľa Sergeja Prokofieva.

„Je to éra, bez ktorej by sa toho veľa nestalo. Je to veľkosť, ktorú nemožno prekonať. Bol to život, na ktorý sa bude spomínať… Génius,“ napísal na sociálnych sieťach rusko-gruzínsky baletný tanečník Nikolaj Ciskaridze.