Vo veku 81 rokov zomrel legendárny spevák Dušan Grúň

Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok v skorých ranných hodinách v bratislavskej nemocnici známy slovenský spevák Dušan Grúň. Hospitalizovali ho a uviedli do umelého spánku 11. apríla po tom, čo mu zlyhali orgány. Správu potvrdila jeho manželka Majka Grúňová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Do povedomia poslucháčov a televíznych divákov sa Dušan Grúň zapísal ako spevák populárnych piesní, ale bol aj vynikajúcim hudobníkom, ktorý ovládal hru na niekoľkých nástrojov. Vystupoval napríklad v hudobno-zábavnom programe Repete.

Neodmysliteľnou súčasťou jeho programov sa stala pieseň Starý rodný dom, ale aj May way so skvelým textom Zora Laurinca – Žiť za to stálo.

Medzi jeho hity patria aj Plavovláska, či Malvína, ale aj hudobné melódie pochádzajú z bývalej Juhoslávie, napríklad „Kde si bola, keď tu hrmelo“ alebo „Kam pláva naša loď“. „V Nemecku som desať rokov hrával na barytón, ale nemám problém zahrať na husliach, trúbku, basovú gitaru či ústnu harmoniku,“ prezradil Dušan Grúň v rozhovore pri príležitosti svojej osemdesiatky v máji v roku 2022.

„Tieto nástroje aj vlastním a vďaka tomu si na ne kedykoľvek môžem zahrať, aj keď už len doma, pretože na koncertoch sa odo mňa očakáva spev. Nie vždy tomu tak bolo, keď som hrával s orchestrami, občas sa stalo, že muzikant ochorel a vypadol, dokázal som ho zastúpiť,“ povedal vtedy.