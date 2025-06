Vo veku 46 rokov zomrel český muzikant, hudobníci sú z jeho náhlej smrti v šoku

Českí fanúšikovia a aj jeho kolegovia sú v šoku zo smrti muzikanta Pavla Trefila, ktorý pôsobil ako basgitarista skupiny Bypass a Matahari. Zomrel vo štvrtok 12. júna vo veku 46 rokov na zlyhanie krvného obehu. O to viac to všetkých zasiahlo, nakoľko ešte pred týždňom si zahral na koncerte počas Chrastavských slávností.

„Priatelia, s obrovským smútkom a bolesťou píšeme tento status. Sviečka nášho Páju dohorela a opustil tento svet. Nevieme slovami vyjadriť, ako veľmi nás to zasiahlo. Pája bol súčasťou Matahari dvadsať rokov, a to už je ako rodina. Bol to nielen skvelý spoluhráč, ale tiež skvelý kamarát,“ uviedla skupina Matahari na svojej stránke.

Informáciu o jeho smrti zverejnil aj spevák Vilém Čok, s ktorým ich spájalo dlhoročné priateľstvo. „S hlbokým žiaľom a bolesťou oznamujem verejnosti, že sa do Rockového Neba odsťahoval môj spoluhráč Pavel Trefil. Skonal náhle 12. 6. na zlyhanie krvného obehu vo veku 46 let. Odišiel kamarát, rocker telom i dušou, rovný chlap. Kapela ani ja nemôžeme uveriť. Pred týždňom sme spolu hrali. Manželke, súrodencom, rodine hlboko kondolujeme. Sme zdrvení..,“ napísal na svojom profile a tiež v mene ostatných hráčov skupiny Čok & Bypass.