Vo veku 41 rokov zomrel herec, zahral si vo viacerých známych seriáloch

Hollywood smúti za seriálovým hercom. Vo veku 41 rokov zomrel v New Yorku Devin Harjes, ktorý prehral svoj boj s rakovinou. Diagnostikovali mu ju vo februári. Diváci si ho môžu pamätať zo seriálov ako Boardwalk Empire, Gotham, Orange is the New Black, Daredevil, Elementary či Blue Bloods. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Zástupca zosnulého herca ​David Williams napísal v nekrológu:„Bol to umelec s veľkým presvedčením, ktorý do žiadnej úlohy, ktorú prijal, nikdy nedal menej ako sto percent. Ako človek bol Harjes štedrý, láskavý, chápavý a oddaný svojej rodine a priateľom, skvelý jazdec na koni a ovládal magický spôsob, ako vychádzať so všetkými zvieratami.“

Harjes pôvodne pochádzal z Lubbocku v Texase a už ako dieťa miloval kone. Nakoniec zvíťazila láska k herectvu, ktoré aj vyštudoval. Zároveň bol aj študentom bojových umení či rád návštevoval posilňovňu. Často zvykol žartovať„že je to bezpečnejšie, ako nechať sa kopnúť do tváre od koňa“.

Americký herec bol ženatý s hviezdou seriálu Gotham Shivou Shobithou, s ktorou sa však rozviedli. Nemal žiadneho potomka. Na jeho stránke sa tiež píše, že „vdýchol život postavám, povzbudil ostatných a vždy našiel priestor na smiech. Jeho rodina, priatelia a jeho mačka Maude ho veľmi postrádajú.“