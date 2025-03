Vo finále Slovenského pohára prehry tímov z východnej časti Slovenska - FOTO, VIDEO

Ženy Dunajskej Stredy a muži Považskej Bystrice sa stali víťazmi Slovenského pohára v hádzanej. Vyvrcholenie oboch súťaží sa konalo počas tohto víkendu v Trnave, vo finálových stretnutiach za kratší koniec povrazu ťahali tímy z východnej časti Slovenska.

V prvom finálovom stretnutí si hráčky z Dunajkej Stredy poradili s Iuventou Michalovce, ktorú zdolali 33:28 a víťazkami SP sa stali premiérovo v histórii. Po prvom polčase mali najtesnejší náskok Zemplínčanky, no po zmene strán však získali náskok ich súperky a z rúk ho už nepustili.

„Urobili sme všetko preto, aby sme z Trnavy odchádzali s trofejou. Bol to náš cieľ, pretože na Slovenský pohár čakáme od vzniku klubu. Vyhrali sme MOL ligu aj majstra Slovenska, len tento pohár nie a nie prísť do Dunajskej Stredy, takže sme veľmi radi, že sa nám to konečne podarilo. Zápas sme začali veľmi dobre, potom v polovici prvého polčasu sme trošku poľavili a súper získal výhodu, ale do druhej časti sme išli s jednogólovým mankom, čo je oveľa lepšie, než vlani. To bolo pre nás pozitívne a držali sme sa toho. Jeden gól v hádzanej nič neznamená, útočili sme a nakoniec sme to otočili v druhom polčase v náš prospech. Zápasy sa vyhrávajú obranou. My ju máme dlhodobo veľmi dobrú, tvrdú, agresívnu a čistú – dnes sme touto obranou vyhrali finále Slovenského pohára,“ zhodnotila Silvia Priklerová ako asistentka trénera Viktora Debreho, cituje ju oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Podľa kormidelníka Iuventy rozhodol záver prvého polčasu.

„Rozhodol už záver prvého polčasu. My sme mali päťgólový náskok a dostali sme súpera naspäť do zápasu zbytočnými vylúčeniami. Hlavne v strede obrany sme sa zbytočne izolovali. Vedeli sme, že oni sa spoliehajú najmä na hru 1 na 1. Chceli sme to zdvojovať a v tom úseku, kedy sme mohli pohodlne získať 7-8 gólový náskok, tak sme sa zbytočne nechali v hre 1 na 1 izolovať. Rozhodla naša slabšia hra v defenzíve. Dostať 33 gólov v tomto štádiu, v akom sa nachádza náš tím, tak to nemôžeme pomýšľať na víťazstvo. Bolo tam strašne veľa prehratých súbojov a v druhom polčase impotencia v postupnom útoku. Súper bol lepší 60 minút, a preto zaslúžene vyhral,“ vyhlásil Peter Kostka.

Po ženách zabojovali o cennú trofej aj muži. V ostatných sezónach väčšinou dominantný Tatran Prešov napokon tiež prehral o päť gólov 22:27. Ešte necelých desať minút pred koncom druhého polčasu bol stav nerozhodný 20:20, ale záver patril Považanom.

„Keď sa pozriem na to červené peklo v hale a na to, ako si za tým víťazstvom hráči išli, je to veľmi cenné a veľmi si to vážime. Myslím si, že celý zápas sme boli lepší. Samozrejme, stálo to veľa síl a keď Prešov otočil, tak nám nebolo všetko jedno. Chlapci si za víťazstvom išli a rozhodla predovšetkým výborná obrana, Žernovič v bránke a obrovské srdce. Bolo vidno, že sme nastavení na výhru. Tá obrana, keď sme inkasovali 22 gólov, hovorí za všetko,“ myslí si kouč Václav Straka.

Ratko Djurkovič na lavičke Tatrana Prešov uviedol, že jeho tím je v nejakej kríze.

„Prehrali sme druhý zápas za sebou. Skúsili sme všetko, ale Považská Bystrica mala kľúčového muža finále – Mariána Žernoviča. Bolo ťažké skórovať. Všetci v klube aj fanúšikovia očakávali, že vyhráme, ale Bystrica bola lepšia a gratulujem jej k víťazstvu,“ poznamenal.