Vo filme Kuciak: Vražda novinára prekvapivo prehovorí aj obhajca Mariana Kočnera

Presne päť rokov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prichádza do slovenských kín dokumentárny film, ktorý zachytáva nielen detailné pozadie uvedeného zločinu, ale aj dôsledky tejto tragickej udalosti, ktorá na Slovensku vyvolala najväčšie protesty od pádu komunizmu.

Keď Slovenskom vo februári roku 2018 otriasla správa o smrti mladého investigatívneho novinára a jeho snúbenice, málokto si dokázal predstaviť, kam až povedú nitky bezprecedentného zločinu a čo všetko táto vražda o Slovensku odhalí. Stopy pôvodne smerovali k talianskej mafii, ale to, čo napokon vyšetrovanie vyplavilo, asi nikto nečakal. Zašifrované správy z telefónu údajného objednávateľa vraždy Mariana Kočnera, tajné videá a rozhovory odhalili, že do vraždy boli nepriamo zapletení tí, ktorí sa mali starať o poriadok a chrániť občanov nášho štátu. Prípad Kuciak odkryl nevídaný systém korupcie v krajine, ktorú ovládli oligarchovia a mafia.

„Mnohí Slováci vedeli, že situácia nie je taká ružová, ale až do vraždy, následného zverejnenia informácií a zatknutia vysokopostavených ľudí si neuvedomovali rozsah celého problému. Časť vlády a väčšina štátnych inštitúcií bola prehnitá až do špiku kostí,“ hovorí režisér Matt Sarnecki, americký investigatívny novinár, ktorý stál pri prípade Kuciak od samého začiatku. Pôvodne však o vražde neplánoval nakrúcať film. Na Slovensko ho len pár dní po tragických udalostiach vo Veľkej Mači zavolali spolupracovníci Jána Kuciaka, aby pomohol pri vyšetrovaní. Z natáčania svojho predchádzajúceho dokumentárneho filmu o zavraždení bieloruského novinára Pavla Šeremeta mal totiž Sarnecki skúsenosť s analýzou pouličných kamier.

Nápad na nakrúcanie dokumentu Kuciak: Vražda novinára prišiel až neskôr, keď česká investigatívna novinárka a bývalá Kuciakova blízka spolupracovníčka Pavla Holcová dostala od nemenovaného zdroja tajný vyšetrovací spis k prípadu. To, čo z neho vyplynulo, pripomínalo skôr zápletku sofistikovaného trileru než realitu jednej malej stredoeurópskej krajiny. Príbeh všemocných oligarchov, skorumpovaných sudcov, ziskuchtivých podnikateľov, prehnitej polície a bezohľadných politikov však naozaj napísal sám život. Informácie z vyšetrovacieho spisu boli také šokujúce, že sa novinári a filmári rozhodli spoločne o prípade natočiť film. Hlavným iniciátorom nakrúcania bola medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ktorá je zároveň aj producentom filmu.

„Nakrúcanie dokumentu Kuciak: Vražda novinára bolo jednou z najťažších, ale aj najdôležitejších skúseností v mojom živote. Prežívať posledné hodiny života Jána a Martiny znova a znova, sledovať, ako sa potvrdzujú najčernejšie hypotézy, ktoré sme s Jánom mali o fungovaní Slovenska a slovenskej justície, bolo veľmi vyčerpávajúce. Na druhej strane vo mne táto etapa života vyvoláva vďačnosť – vďačnosť za to, že keď ide o niečo naozaj dôležité, novinári a spoločnosť sa dokážu spojiť a urobiť neuveriteľné veci. Som vďačná, že som toho mohla byť súčasťou,“ uviedla Pavla Holcová, ktorá sa stala kľúčovou postavou filmu.

Pre režiséra Matta Sarneckého bolo najťažšie preňho bolo nakrúcať rozhovory s rodičmi Jána a Martiny, naopak, príjemne ho prekvapil obhajca Mariana Kočnera Marek Para. „Marek Para bol pre mňa veľkým prekvapením. Nikdy by som nečakal, že bude súhlasiť s natáčaním, že bude chcieť byť súčasťou nášho dokumentu. Už vtedy bol na Mariana Kočnera vyvíjaný veľký tlak, bol obvinený. Para sa nakoniec ukázal ako jeden z najpríjemnejších ľudí, s ktorými sme počas natáčania spolupracovali. Čo, samozrejme, mohlo byť jeho zámerom, ale celý štáb si ho vlastne obľúbil. Svojho klienta rozhodne reprezentoval veľmi dobre,“ prezradil režisér.

Tvorcovia chceli pre objektívnosť nakrútiť do filmu rozhovor aj so samotným Marianom Kočnerom. Ten údajne s rozhovorom vo väzení súhlasil, väzenská správa to však napokon nedovolila.

Dokumentárny film Kuciak: Vražda novinára prináša cenný zahraničný pohľad na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom. Na divákov vo filme čakajú aj mnohé doteraz nezverejnené materiály zo spisu, výpovede obvinených či nahrávky telefonátov Mariana Kočnera. Snímka príde do slovenských kín dva dni po piatom výročí vraždy, teda 23. februára 2023.

